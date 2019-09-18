Стало известно, в каком случае россияне смогут не платить штрафы ГИБДД

В случае прохождения процедуры банкротства гражданам России могут быть списаны долги по штрафам в ГИБДД, пишет «Российская газета». Данная инициатива уже была рассмотрена на правительственной комиссии по законопроектной деятельности с точки зрения поправок в Бюджетный кодекс.

Новые поправки могут значительно дополнить список ситуаций, при которых будут аннулированы налоговые и иные долги россиян, уверен председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он добавил, что теперь поводом избавится от налоговых и других долгов будет и банкротство физического лица, которое предусмотрено, чтобы «помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли».

Однако, по заявлению юриста, прежде, чем избавиться от уплаты штрафов и других задолженностей, гражданину предстоит пройти жесткую проверку материального состояния. В ходе такого аудита с предполагаемого банкрота могут изъять все возможное, чтобы погасить хоть часть долга, остальное будет списано.

За прошедший год в России были признаны банкротами 411,8 тысячи россиян, которым «простили» в общей сложности долгов на сумму 153,7 миллиарда рублей.