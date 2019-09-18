Страховой Дом ВСК улучшил свои позиции в рейтинге крупнейших частных компаний Forbes

Страховой Дом ВСК по итогам 2018 года занял 109-е место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes. Таким образом компания поднялась на 14 позиций вверх по сравнению с прошлым годом.

В первую десятку рейтинга вошли такие компании как «Лукойл», «Сургутнефтегаз», X5 Retail Group, «Магнит», «Татнефть», «Новатэк», металлургическая и горнодобывающая компания Evraz, НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат), «Норильский никель», Группа компаний Мегаполис.

В список Forbes включаются компании, в капитале которых государство и иностранные совладельцы участвуют не более чем на 50%. Участники ранжируются по выручке, полученной в 2018 году. Для страховых компаний эквивалент выручки рассчитывается как сумма чистых заработанных страховых премий и процентных доходов. При этом предпочтение отдается данным по МСФО.

В 2018 году выручка Группы ВСК составила 96,3 млрд. рублей. Чистая прибыль по МСФО выросла на два миллиарда рублей и достигла 8 млрд рублей. Активы, по данным консолидированной отчетности, также выросли показатель аналогичного периода составили 133 млрд рублей. Капитал за год вырос с 20,3 млрд руб. до 26,5 млрд руб.

Как отметили в компании, на протяжении последних лет ВСК показывает рост во всех основных сегментах бизнеса. ВСК реализует стратегию по наращиванию страхового портфеля, внедряет новые дистанционные сервисы для клиентов и совершенствует систему риск-менеджмента. По итогам первого полугодия капитал Группы ВСК вырос почти на 12% до 29,7 млрд рублей, активы до 142,5 млрд, а прибыль составила 4,1 млрд.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России.