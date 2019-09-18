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Страховой дом ВСК возглавил ТОП-10 самых востребованных страховщиков ДМС

Москва, 18.09.2019

Страховой Дом ВСК заключил более 1,5 млн договоров ДМС в 2018 году и стал самым востребованным среди страховых компаний России. Таковы данные ТОП-10, составленного рейтинговым агентством RAEX Rating Review.

Рейтинг был составлен на основе данных Банка России о количестве договоров ДМС, а также о размере полученных страховых премий. В ТОП-10 также вошли страховые компании «Ингосстрах» - 1,4 млн договоров, «ВТБ Страхование» - 1,2 млн договоров, «Росгосстрах» - 1,1 млн договоров, «РЕСО-Гарантия» - 1 млн договоров. Остальные компании рейтинга - «Группа Ренессанс Страхование», «Сбербанк страхование», «СОГАЗ», «Либерти Страхование», «Зетта Страхование» - заключили менее миллиона договоров. По данным аналитиков RAEX Rating Review, среди россиян чаще всего ДМС оформляют работодатели, поскольку для юрлица страховка «оптом» дешевле. Кроме того, рейтинг отражает масштабность работы с мигрантами, которым запрещено работать в России без ДМС.

Как отметили в ВСК, выйти в лидеры компании удалось благодаря высокому качеству клиентского сервиса и внедрению новых технологий. Кроме того, программа страхования ВСК является одной из самых широких как по количеству включенных медицинских услуг и видов помощи, так и по перечню заболеваний, включенных в страховое покрытие.

 «Мы предлагаем нашим клиентам больше, чем ДМС. Это персональный подход, качество и быстрота реагирования на запросы, а также удобное приложение в мобильном телефоне. Сегодня, покупая полис ДМС в ВСК, вы получаете высокотехнологическую медицинскую помощь, возможность круглосуточной дистанционной консультации врачей, онлайн-запись на прием к врачу, психологическую помощь, уточнение диагноза у иностранного врача и многое другое, в том числе страхование от критических онкологических заболеваний», - рассказала руководитель центра добровольного медицинского страхования ВСК Ольга Фортушина.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России.

 

 

Страховой дом ВСК возглавил ТОП-10 самых востребованных страховщиков ДМС

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