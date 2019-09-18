Глава Белого дома Дональд Трамп принял решение по Ирану. Как написал американский лидер в своём микроблоге в Twitter, он дал поручение главе Минфина Стивену Мнучину значительно увеличить санкции против Тегерана.

Об этом президент США написал в своё микроблоге в Twitter. При этом он не стал уточнять, что это были за поручения и какие ограничительные меры против Ирана будут приняты.

Напомним, отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились после того, как в ночь на субботу несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco подверглись атаке дронов. Ответственность за это взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В свою очередь глава американского Госдепа Майк Помпео обвинил в нападении Иран, подчеркнув, что нет никаких свидетельств, что атака осуществлялась из Йемена. В иранском МИД назвали эти обвинения ложными.