Учёные нашли способ остановить рак на четвёртой стадии

Учёные одного из американских онкологических центров обнаружили механизм возникновения метастазов при раке четвертой стадии и нашли способ остановить этот процесс. Речь идёт о колоректальном раке – злокачественных новообразованиях в толстой кишке и её придатке – червеобразном отростке, пишет MedicalXpress.

В ходе длительных и очень тщательных исследований ученым-онкологам удалось найти повреждения в генах NRP1, которые отвечают за кодирование белка нейропилина-1.

При этом, исследователи сумели найти недостаток нуклеотидных фрагментов из молекулы матричной РНК. Также они установили, что такой дефект приводит к возникновению практически неизлечимых форм онкологии и развитию метастазов.

Таким образом, сделанные американскими онкологами выводы, не только будут помогать в прогнозировании колоректального рака на поздних стадиях, но и позволят создать терапию против развития метастазов, что является настоящим революционным прорывом в борьбе с этой страшной и пока непобедимой болезнью.