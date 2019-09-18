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Украина поставила встречу «нормандской четверки» под угрозу срыва

Москва, 18.09.2019

Представитель Украины на встрече в Минске отказался подписывать «формулу Штайнмайера», согласно которой за Донбассом закрепляется особый статус.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, во время прошедшей встречи члены контактной группы должны были подписать документ, который позволял бы впоследствии приступить к разведению сил и военной техники в районе населённых пунктов Петровское и Золотое.

Однако, по словам собеседника агентства, представитель Киева, отказался ставить подпись под документом, что поставило под угрозу срыв подготовку встречи в «нормандском формате».

Это информацию уже прокомментировали в Кремле. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящее время обсуждение этой темы продолжается.

Напомним, наша страна считает одним из условий проведения встречи лидеров в «нормандском формате» именно письменную фиксацию данной формулы.

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