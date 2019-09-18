Заместитель Кличко оказался в реанимации

В Киеве неизвестными был избит заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимир Слончак. После нападения Слончак находится в реанимации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации - Кличко, в соответствии с законодательством, совмещал должность избранного мэра столицы и должность главы администрации города. Телеканал олигарха Игоря Коломойского «1+1» давно проводит информационную атаку на Кличко, обвиняя их в рейдерских захватах в Киеве. А глава офиса президента Украины Андрей Богдан (бывший адвокат Коломойского) выступил с обвинениями Кличко в потакании коррупции. По неофициальной информации Коломойский лоббирует на должность главы Киевской городской государственной администрации бывшего генерального директора телеканала «1+1», девятого номера в перевыборном списке партии Зеленского «Слуга народа» Александра Ткаченко.