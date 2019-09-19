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День Рождения Molon Lave #молонтакойодин

Москва, 19.09.2019
5 лет в Москве говорят: «Молон Лаве - Приди и возьми», и уже 2500 лет как это было сказано впервые
  • День Рождения Molon Lave #молонтакойодин

из архива пресс-службы

30 сентября 2014 года Москва впервые узнала значение фразы «Молон Лаве», произнесенной царем Леонидом при Фермопильском сражении, тогда 300 спартанцев ответили персам «Приди и возьми» на требование сложить оружие.

Когда греки говорят «Молон Лаве», они  имеют ввиду: «Приди и возьми нашу культуру, нашу кухню, наши танцы, нашу музыку и наше тепло!»

Можно с уверенностью сказать, что греки на Большой Грузинской научили Москву танцевать сиртаки, разбираться в мусаке, готовить дома дзадзики, собираться за семейным столом и радоваться жизни, как это делали древние эллины.

26, 27, 28, 29 и 30-го сентября ресторан Molon Lave ждет всех на настоящий спартанский день рождения, который продлится 5 дней и будет сопровождаться танцами, угощеньями, греческим вином, льющимся рекой, бьющимися в танце тарелками и музыкантами, специально приехавшими на праздник из Греции.

Поздравить ресторан приедут знаменитые греческие музыканты - Сократис Папаиоану, Панаётис Карнезис и Янис Кофопулос. Гостей ждет гастрономическое путешествие по Греции от бренд-шефа Стаматиса Цилиаса, шеф-повара Валериоса Асланидиса и шеф-кондитера Марины Каролиду.

Главным подарком для всех гостей будет ежедневный розыгрыш поездки в Грецию!

Сбор гостей в праздничные дни в 18.00.  Не забудьте забронировать стол.

Телефон +7 (495) 272-00-47

Адрес Б. Грузинская, 39

www.facebook.com/MolonLaveMoscow

ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ – ресторан греческой кухни в Москве.  Легендарная фраза царя Леонида «Молон Лаве» переводится с греческого как «приди и возьми». Здесь все располагает к тому, чтобы собраться дружеской компанией за большим домашним застольем, как это принято у греков, и весело и вкусно провести время. Интерьер напоминает большую гостиную в доме греческой семьи: домашнюю, летнюю, уютную, морскую, приветливую и семейную.  Гастрономическая жизнь в ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ похожа на сборник мифов Древней Греции: у каждого блюда свое трудно произносимое, но родное название, легенда и секрет. У ресторана молон лаве собственная пекарня-кондитерская, где на греческой муке выпекается хлеб по деревенски, традиционные сладости, десерты, печенье и мороженное.   Греки с большой грузинской гостеприимно приглашают объединиться за большим домашним застольем, а если захочется, то побить тарелки и станцевать сиртаки.

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