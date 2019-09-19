Еврокомиссия требует найти «другое решение» по транзиту через Украину

В ходе трехсторонних консультаций России, Украины и представителей ЕК, последние потребовали от российской стороны найти «другое решение», поскольку продление договора, срок которого истекает в декабре, невозможно.

По мнению вице-президента ЕК Мароша Шефчовича, Москва должна заключить с Киевом новый долгосрочный контракт.

Накануне переговоров глава украинского Минэнерго Алексей Оржель заявил, что Киеву импонирует позиция по данному вопросу Шефчовича, который накануне трехсторонней встречи заявил, что Москва должна согласовать объемы транзита и заключить договор не менее, чем на 10 лет.

В свою очередь в Кремле заявили, что в ближайшее время не удастся достигнуть конкретных договоренностей, поскольку для этого необходимо проделать долгую и кропотливую работу.

Напомним, контакт между Украиной и Россией по транзиту газа истекает 31 декабря текущего года, новых договоренностей пока не предвидится.