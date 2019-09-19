Киев намерен предложить Москве новый контракт на транзит газа

Украина подготовила новый 10-летний контракт на транзит газа в Европу, который Киев намерен предложить для рассмотрения России в ходе трехсторонних переговоров, в которых примут участие представители Еврокомиссии. Встреча пройдет 20 сентября в Брюсселе.

Ранее глава украинского Минэнерго Алексей Оржель заявил, что Киев является сторонником позиции по данному вопросу вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича, который в частности предложил «определенные объемы относительно транспортировки и определенные сроки».

«Мы полностью поддерживаем эту позицию – 60 плюс 30 и на 10 лет», -сообщил чиновник.

При этом в Кремле, комментируя возможность новых договоренностей по транзиту, считают, что в ближайшее время не стоит ждать конкретных договоренностей от переговоров. По заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, «нужно вести еще очень много кропотливой работы».