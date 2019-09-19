Курс доллара: рубль отреагировал на противоречивое решение ФРС по ставке

Курс доллара растет в четверг на открытии торгов на 12 копеек - до 64,29 руб., курс евро прибавляет 17 копеек - 70,93 руб.

Рубль отыгрывает решение ФРС о снижении базовой ставки на 25 б.п. - до 1,75-2,00%. Такое решение регулятора стало ожидаемым, однако разногласия в ФРС относительно дальнейших шагов инвесторы восприняли как сигнал более жесткой политики в будущем.

На этом фоне акции США начали падать, а курс доллара наоборот расти к основным валютам, обычно при снижении базовой ставки ФРС наблюдается противоположная динамика.

На рубль также оказывает давление корректировка нефтяных цен, которые опустились до 63,72 долл. за баррель Brent.

Таким образом ключевое событие на финансовом рынке отразилось на российской валюте скорее отрицательно. Впрочем, дифференциал ставок будет работать в пользу рубля. Более высокие уровни нефтяных котировок также окажут поддержку рублю. В ближайшее время важное значение будет иметь новости о развитии ситуации с торговой войной между США и Китаем, а также оценка рисков мировой рецессии.