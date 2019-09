LITTLE BIG едет в Нижний Новгород!

Группа, которая всего за пару лет стала культовой. LITTLE BIG: две части альбома «Antipositive» возглавили топ-чарты iTunes и Apple Music во многих странах. Пять клипов с суммарным количеством просмотров в 390 миллионов. Совместный трек с самой популярной поп-группой России и «Skibidi», который стал главным феноменом ушедшего года.



Коллектив не планирует останавливаться на достигнутом и уже ставит новые рекорды. Клип на сингл «I’M OK» преодолел порог в 5 миллионов просмотров всего лишь за сутки.



Приближающийся «Pop On The Top Tour» станет самым масштабным за всё время существования группы. Крупнейшие площадки, киловатты света и звука, безумный рейв, который заставит двигаться даже самых закрепощенных.



Нижний Новгород, до встречи 8 декабря в Milo Concert Hall!