Меркель столкнется еще с одним кризисом до того, как покинет свой пост

В 2007 году Ангела Меркель, стоявшая в красной парке на фоне тающих гренландских айсбергов и призывавшая коллег, мировых лидеров, активизировать борьбу с изменениями климата, прослыла «климатическим канцлером». За прошедшие с тех пор 12 лет она спасла еврозону во время долгового кризиса и несмотря на сильную оппозицию приняла миллион беженцев. В разной степени фрау Меркель добилась успехов в решении всех кризисов, кроме одного. Выбросы в атмосферу парниковых газов все эти годы растут. Причем собственные цели в этом вопросе не выполняет даже возглавляемое ей правительство Германии.

Многочисленные протесты против вялой борьбы властей с изменениями климата и рост популярности зеленых свидетельствует о том, что на репутации готовящегося к пенсии канцлера осталось одно пятно, которое нужно убрать.

Необходимость решать проблему изменений климата заставила фрау Меркель очнуться от «спячки», в которой она пребывала после объявления в конце прошлого года об отказе баллотироваться на пост лидера Христианско-демократического союза (CDU) и отказе от попытки стать в 2021 году пятый раз канцлером.

Ангела Меркель несколько недель готовила проект документа по борьбе с изменениями климата, который скоро увидит свет. Она намерена восстановить свой имидж «климатического канцлера», но дома ее планы встречены прохладно.

Крупнейшее немецкое издание Bild назвало правительственные меры по борьбе с изменениями климата «фальшивкой». Журналисты обвиняют ее в том, что она предлагает крупные проекты и программы и не выполняет их.

Сама Меркель, кстати, работавшая в середине девяностых министром по охране окружающей среды в правительстве Гельмута Коля, сама признает, что в прошлом действовала медленно и не очень торопилась поддерживать новые технологии. В сердце она всегда была осторожным прагматиком. К тому же, в политике очень важны общественное мнение и корпоративные интересы.

Сейчас перед ней стоит серьезная проблема – необходимо как-то объединить призывы общества к более энергичным действиям и призывы младшего партнера по правящей коалиции – социал-демократов защищать конкурентоспособность немецкой экономики, сильно ориентированной на экспорт, которую уже и так изрядно потрепали последствия торговых войн.

Прагматизм Меркель особенно наглядно проявился в ее отношениях с всесильным немецким автопромом. В 2013 году она защитила всемирно известные бренды BMW, Audi и VW, выступив против евросоюзовских планов по ограничению выбросов двуокиси углерода, которое особенно больно ударило бы по немецким производителям дорогих машин. Она с нескрываемой неохотой согласилась на жесткие меры даже во время дизельгейта, в центре которого оказался VW.

Правительство без энтузиазма встретило амбициозные планы крупнейших автопроизводителей по разработке моделей электромобилей и безразлично отнеслось к необходимости строить станции подзарядки. Такое отношение сорвало планы самой же Меркель иметь на улицах немецких городов в 2020 году миллион электромобилей.

Похожие зигзаги Меркель совершала и в вопросе с атомной энергетикой. Сначала она продлила период полного отказа от АЭС до 14 лет, но после аварии на Фукусимской АЭС изменила свое решение и приказала немедленно закрыть старые станции, а затем и резко сократила время отказа от атомной энергии 2022 годом.

Сейчас однако, считает исполнительный директор Greenpeace International Дженнифер Морган, настало время для решительных действий. Ангеле Меркель предстоит решать конкретные вопросы. По большинству из них единого мнения нет. Согласие, похоже, есть только в не подвергающемся никем сомнению вопросе увеличения налогов на авиаперевозки и одновременном удешевлении проезда на железной дороге.

Сейчас нацеленность Моркель на решение проблем, связанных с климатом, похоже, оказывает влияние на мнение избирателей, если судить по последним опросам, и приносит плоды. CDU, уступавший еще в июне партии Зеленых в опросе компании Forsa в 0,3%, сейчас вырвался вперед на те же 0,3%.

Похоже, сейчас Ангела Меркель настроена всерьез бороться с изменениями климата. Однако критики считают, что она опоздала. Социал-демократы могут выйти из коалиции уже в декабре этого года. В таком случае времени на окончание работы над проектом закона и проведение его в бундестаге у нее совсем не останется.

«Коалиция разработала план,- говорит аналитик Центра исследований европейской политики в Брюсселе Кристиан Эгенхофер,- но он, скорее всего, проживет столько же, сколько само правительство. Настоящая работа начнется лишь тогда, когда к власти придет новое правительство и начнет претворять в жизнь новые законы».