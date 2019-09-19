Цены на нефть отыгрывают назад

Цены на нефть плавно идут вниз, после резкого скачка, вызванного атакой на НПЗ Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Уточняется, что цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE потеряла в цене сразу 5,5%, составив $65,18 за баррель. Нефть WTI в ходе торгов на нью-йоркской бирже потеряла в цене 4,4%, составив $60,13 за баррель.

Напомним, ранее 16 сентября произошел резкий скачок цен на нефть из-за атак дронов на НПЗ Саудовской Аравии. Цены выросли на 19%, превысив отметку в 70$. Добыча нефти в королевстве упала в сутки почти на половину от ежесуточного объема.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон знает, кто стоит за этой атакой, но предпочитает пока выслушать мнение Эр-Рияда.