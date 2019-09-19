Политолог рассказал, ради чего США ведут разговоры о превосходстве России над НАТО

Все заявления о потере военного превосходства НАТО над Россией не что иное, как стремление «продавить» увеличение военных расходов стран – участниц альянса, считает доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев.

Эксперт также уверен, что данный факт свидетельствует о неэффективности расходования средств на оборону.

Ранее Пентагон опубликовал заявление о потере «преимущества НАТО над возрождающейся Россией».

Межуев заявил также, что он не оценивает данное заявление всерьез, а рассматривает его только как стремление использовать антироссийскую риторику в целях увеличения бюджета НАТО.

Участники альянса итак предъявляют претензии в завышении военных расходов, а США еще «хотят бюджетного увеличения, они хотят денег», - уверен эксперт.

При этом, если всерьез принимать высказывания о потере превосходства НАТО над Россией, то «это означает безумно неэффективное расходование денег Пентагона и НАТО», добавил Межуев.