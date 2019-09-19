Путин повысил зарплаты некоторым госслужищим

С 1 октября указом президента РФ Владимир Путина повышается зарплата некоторым категориям госслужащих. Документ, подписанный 19 сентября, публикуется на сайте правовой информации. Уточняется, что оклад повышается на 4,3%.

Оклад повысится у служащих министерства иностранных дел, диппредставительств, консульских учреждений, а также у гражданских служащих. Повышение зарплаты будет проходить в соответствии с их чинами.

Напомним, весной текущего года распоряжением премьера России Дмитрия Медведева была проиндексирована зарплата бюджетников и федеральных госслужащих.

Сообщается, что за год зарплаты госслужащих выросли на 5,4%, превысив 126 тыс. руб. Сумма в три раза превышает среднюю зарплату россиян.