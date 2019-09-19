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Россия держит оборону от роботов

Москва, 19.09.2019
Во все большем количестве отраслей производства человеческий труд заменяют автономные роботы. Но не в нашей стране.
#Робототехника
#Технологии
#Экономика
  • Россия держит оборону от роботов

У нас таких и без роботов хватает

TASS

Машина будущего

Согласно данным World Robotics, продажи роботов во всем мире за период с 2018 по 2022 годы, достигнув рекордного прошлогоднего уровня продаж в 16,5 млрд долларов, вырастут еще на 39%. Как пишет портал «Вести.Экономика» со ссылкой на текст отчета компании, технологический вектор постиндустриального общества определяется переходом на автоматизированное цифровое производство с применением самоорганизующихся киберфизических систем. Лучше разве скажешь?

На текущий момент, по статистике World Robotics, свыше трети глобальных поставок робототехники приходится на Китай, а пять ведущих стран занимают 74% рынка. Это Китай, Япония, Корея, США и Германия. В прошлом году инвестиции Китая в робототехнику достигли 5,4 млрд долларов.

Всего а мире в прошлом году было установлено более 420 тыс. роботов, и ожидается, что к 2022 году эт число вырастет до 584 тыс. В 2013 году число роботов на рабочих местах составляло 178 тыс.

Рост спроса на роботов (или — на роботы) сопровождается снижением стоимости на них с 45 500 долларов за одного промышленного робота снизилась в 2016 году до менее чем 44 тыс. долларов в 2017 году.

Несмотря на видимое лидерство Китая, Европа в целом имеет наиболее высокую плотность роботизации: 106 роботов на 10 тыс. занятых в промышленности. В США — 91 робот, в Азии — 75 роботов. Но Корея и Сингапур лидируют по приращению плотности. По оценке McKinsey Global Institute, экономия операционных расходов от автоматизации в целом может составлять от 15% до 90% в зависимости от отрасли.

Роботизация производства – такой же естественный процесс прогресса в технологиях, каким когда-то были приход паровых машин, затем электричества, компьютеризации и пр., полагает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. И основные факторы, диктующие наступление киберфизических систем, описаны , по сути, простой фразой из песни: «Вкалывают роботы, а не человек!»

Преимущества в данных процессах обширны. Более широкий круг операций и высокая производительность роботов по сравнению с человеком, точность выполнения, отсутствие чисто «человеческих» ошибок и усталости в работе, возможность непрерывного использования, во многих случаях – гигиеничность, в конечном счёте – удешевление продукции и экономия затрат на рабочую силу. Наиболее востребованы роботизированные системы в «конвейерных» отраслях, таких как электроника, машиностроение, указывает эксперт. На их долю приходится порядка 60% продаж роботов. Соответственно, лидируют в сфере использования роботов те страны, в которых наиболее развиты данные производства.

Структурно ненужные

В России, добавляет Марк Гойхман, наблюдается пока отставание в данной тенденции, во многом из-за отсутствия необходимого спроса, недостаточных компетенций работников и культуры производства и технологий . В эксплуатации в нашей стране находится порядка 5 тыс. промышленных роботов, по данным Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР). Это соответствует уровню 5 роботов на 10 тыс. рабочих, то есть в 17 раз ниже среднемирового и, например, в 142 раза меньше, чем в Южной Корее.

Стремительный рост инвестиций в робототехнику действительно можно назвать одним из важнейших векторов развития мировой экономики, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Если в 2017 году стоимость крупнейших сделок в этой сфере оценивалась в 0,7 млрд долларов, то уже в прошлом году - в 11,5 млрд, и это далеко не финальный рекорд, учитывая активную модернизацию промышленности в Китае и Индии, которые сейчас наиболее активно инвестируют в робототехническое оборудование.

Однако, рассказывает эксперт, наша страна остается в числе аутсайдеров этого глобального процесса, и причины этого заключаются отнюдь ни в отсутствии научно-технических разработок и специалистов, которые могли, а главное, хотели бы развивать робототехнику. Эксперт приводит свои данные: в Китае на 10 тысяч сотрудников промышленных предприятий приходится 100 роботов, то есть по одному на каждую сотню, в России — по одному на 2,5 тысячи (4 на 10 тыс.).

Безусловно, уверен Илья Жарский, главной причиной технического и технологического отставания нашей страны является структура экономики, построенной на распределении доходов от экспорта энергоресурсов, зерна, леса, угля, металлов и продукции химической отрасли. Именно эти отрасли отличаются наименьшей емкостью с точки зрения применения робототехники, в то время как перечисленные ранее страны ассоциируются с производством и экспортом высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, в первую очередь электроники, техники (в том числе и робототехники), машин, оборудования и автомобилей.

Собственно автомобилестроение  в нашей стране является едва ли ни единственной отраслью с относительно высоким уровнем проникновения робототехники во многом благодаря тому, что за последние 20 лет в нашей стране не осталось производств, которые не контролировались бы транснациональными автоконцернами (альянс Рено-Ниссан-Митсубиши, KIA-Hundai, VAG, PSA, Mersedes Benz....) или не работали бы по контрактам с ними (Соллерс, ГАЗ, КАМАЗ).

Однако на текущий момент отечественное автомобилестроение, ориентированное не на экспорт, а на удовлетворение спроса на внутреннем рынке, перешло в новую фазу спада, вызванную снижением деловой активности и реально располагаемых доходов населения. Так что, делает вывод Илья Жарский, и эта отрасль не сможет помочь российской экономике догнать весь остальной мир по уровню роботизации.

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