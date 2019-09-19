Российский банк МКБ занял первое место по уровню сервиса в рейтинге британского журнала Euromoney

Московский кредитный банк (МКБ) по итогам исследования Cash Management Survey – 2019, которое провел британский журнал Euromoney, занял первое место в категории Best Service. Оценить качество управления денежными средствами и уровень банковского сервиса предстояло 25 тыс. респондентов. Среди них - казначеи и финансовые директоры крупнейших компаний из разных стран мира.

Исследование Cash Management Survey журнала Euromoney, считается наиболее репрезентативным и престижным в финансовой среде. Для этого в каждой стране составляется список банков-кандидатов, аналитики Euromoney исследуют деятельность участников, проводят анкетирование и дают свое заключение. Московский кредитный банк в 2019 году впервые принял участие в этом исследовании.

«Мы рады, что наш сервис признан лучшим среди банков, работающих в России. Это результат долгой работы, формирования принципиального нового подхода к банковскому обслуживанию, включающего в себя самые быстрые, удобные и безопасные финансовые решения. Сейчас на рынке наблюдается относительное равенство продуктового ряда и ценовых условий. За счет чего же в этом случае можно выиграть конкурентную борьбу? За счет качества сервиса, быстрой реакции и индивидуального подхода к клиентам. Правильность нашей стратегии отметили в Euromoney, - прокомментировал директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России. Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. По данным рэнкинга «Интерфакс-100», по итогам 2018 г. МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов.