Стальные шары «Метафракса»

На химзаводе «Метафракс» закончился очередной этап строительства в рамках масштабной инвестпрограммы АКМ (аммиак — карбамид — меламин): завершен монтаж хранилища общей емкостью 9000 кубометров. Как объяснили представители «Метафракса», особенность нового комплекса заключается в том, что аммиак будут получать фактически из отходов производства.

Сюда не слишком часто пускают прессу, и понятно почему: опасное химпроизводство и непрерывная стройка не лучшее место для посторонних. Сам по себе производственный комплекс огромен, занимает площадь нескольких футбольных стадионов. Глаз цепляется за блестящие установки по производству метанола. Там, где год назад был пустырь, теперь стоят три огромные сферы. Сферические хранилища на 3000 кубометров каждое предназначены для жидкого аммиака. Как объяснил директор строительства комплекса АКМ Александр Усынин, оборудование монтировалось в круглосуточном режиме весь год. Все три шаровых резервуара прошли гидроиспытания, и их осталось покрыть теплоизоляцией и покрасить.

«Метафракс» был основан в 1955 году недалеко от города Губаха (Пермский край). Этот комплекс — один из крупнейших в России. Номенклатура производимой продукции включает в себя метанол («древесный спирт»), формалин, полиамид и аминовые смолы, потребителями которых являются химпредприятия. В прошлом году выручка компании составила 25,8 млрд рублей (+32,3% к результатам 2017-го), чистая прибыль — 10 млрд рублей (+56,5%). Произошло это как из-за роста цен на продукцию, так и благодаря увеличению продаж внутри страны и за рубежом. При этом «Метафракс» весьма эффективен: рентабельность продаж в прошлом году составила 38,7%.

В последние годы компания вкладывает крупные средства деньги в строительство новых мощностей. В прошлом году строительство было основным направлением капитальных вложений, на него было направлено более 10 млрд рублей из 70 млрд, запланированных инвестпрограммой АКМ. Предполагается, что новый комплекс позволит компании нарастить выручку в два с половиной раза, до 65 млрд рублей. Строительство АКМ позволит «Метафраксу» стать компанией номер один на рынке продажи смол.

Проектантом и строителем огромного проекта выступила швейцарская Casale SA, в 2017 году с ней был заключен контракт стоимостью 388 млн евро. Строительство комплекса планируется завершить в 2021 году. Согласно проекту, АКМ будет выпускать в сутки 900 тонн аммиака, 1750 тонн карбамида и 120 тонн меламина.

Аммиак в установке из трех шаровых резервуаров будет обеспечивать трехдневную потребность завода.

Почему выбраны именно шаровые резервуары? «В отличие от горизонтальных емкостей они обеспечивают меньшее испарение хранимого продукта, сокращают площадь парка хранения, уменьшают количество приборов контроля и учета. Кроме того, шарообразный сосуд дольше находится в эксплуатации», — объяснил преимущества аппаратов директор департамента шаровых резервуаров ПАО «Уралхиммаш» Дмитрий Сахаров. Именно «Уралхиммаш», входящий в Группу ОМЗ был выбран в качестве поставщика новых хранилищ.

«На выбор поставщика шаровых резервуаров повлияли хорошие результаты предыдущих проектов, в которых участвовал “Уралхиммаш”» — говорит Александр Усынин. В частности, подобные резервуары для хранения сжиженных газов поставлены на Амурский ГПЗ. Элементы резервуаров изготовлены на екатеринбургском заводе «Уралхиммаш» методом холодной точечной деформации на специальном гидравлическом прессе. «Уралхиммаш» — единственный в России производитель подобного оборудования. Стоимость трехшаровой установки в «Метафраксе» комментировать не стали, но вполне вероятно, что вышло дешевле, чем заказывать за рубежом (подобные хранилища производят, например, Belelli Energy в Италии, CMP во Франции, Hantech в Корее).



Огромные стальные шары — только часть большой стройки. Рядом строится сам комплекс переработки, где будут получать карбамид и меламин — сырье для аминовых смол. Почти готова башня приллирования карбамида (приллы — шарообразные частицы, получаемые путем подачи мелких капель плава карбамида в верхнюю часть высокой пустой башни навстречу восходящему потоку охлаждающего воздуха), а рядом лежат детали установки синтеза меламина.





«“Метафракс” — один из крупнейших в стране потребителей карбамида. Его потребность в карбамиде составляет около 300 тысяч тонн в год, планируется ее рост до 350 тысяч тонн, а может быть, и больше», — комментирует эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев. «Введя комплекс, “Метафракс” полностью обеспечит себя собственным сырьем и даже сможет продавать излишки. Экономия составит разницу между себестоимостью собственного производства и ценами рынка. Не возьмусь оценить в точных цифрах, но за сырье, материалы, работы, услуги компания платит 10–11 миллиардов рублей в год. Около 40 процентов этой суммы — стоимость потребляемого газа, и, вероятно, от четверти до трети может составлять стоимость остального сырья», — оценивает экономию аналитик.

Пермь — Москва