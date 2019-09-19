Трамп не хочет ввязываться в военные конфликты за рубежом

Конечно, называть Дональда Трампа «голубем» было бы большим преувеличением, но еще большее преувеличение – считать его «ястребом» несмотря на все угрозы в адрес противников и конкурентов Соединенных Штатов. Президент Трамп часто угрожает им войной, однако за почти три года пребывания в Белом доме он ни разу не санкционировал серьезное применение военной силы, которое могло бы привести к большой войне.

Конечно, миролюбие и альтруизм здесь ни при чем. Трамп – бизнесмен и прагматик, мировоззрение и взгляды которого основываются на теории, что войны в таких странах, как Вьетнам, Афганистан и Ирак приводят к истощению сил и вредят репутации Америки за рубежом.

Осторожный подход к внешней политике хорошо просматривается в нынешних отношениях США с Ираном и особенно в нападении 14 сентября на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Сразу после атаки и резкого скачка цен на нефть американский лидер заявил, что США готовы к проведению операции против Ирана, который американцы, по своему обыкновению, моментально обвинили в атаке без каких-либо доказательств. Однако уже через пару дней он, если можно так сказать, немного успокоился и потерял изрядную долю воинственности. Сейчас Трамп по-прежнему считает нападение на аравийскую «нефтянку» «актом войны», но обещает Тегерану уже не военные удары, а лишь санкции, к которым иранцы несмотря на все их тяжелые последствия давно привыкли. В среду американский лидер похвалился перед журналистами в Лос-Анджелесе, заявив, что считает «наглядным проявлением силы» ввод новых санкций, а не нападение на Иран.

Это «миролюбие», конечно, не означает, что президент США спустит ситуацию на тормозах. Напротив, он постарается выжать из нее максимум возможного для усиления давления на Иран. Кроме новых антииранских санкций, это может выразиться в очередных призывах к усилению международной коалиции против Ирана под руководством, естественно, Штатов. К созданию такой коалиции Вашингтон начал призывать союзников и мировое сообщество после нападений неизвестных на танкеры в Персидском заливе в конце весны – начале лета. Кстати, о вступлении в нее после субботнего нападения заявил Эр-Рияд.

Дональд Трамп придерживается очень гибкой тактики в международной политике. Сейчас он старается быть одновременно и миролюбивым, и в меру воинственным: «Если мы должны что-то предпринять, то мы без колебаний сделаем это». Из той же «оперы» и произнесенные им в понедельник слова: «Знаете, я не сторонник ввязываться в новые конфликты, но иногда приходится это делать».

Трамп с самого начала своего президентства не хотел прибегать к применению военной силы, если не считать пары ракетных ударов в Сирии, носивших показательный характер, да сбитого этим летом по его приказу иранского дрона в Персидском заливе. Однако если судить по его твитам, в которых он ни много, ни мало угрожал стереть с лица земли Северную Корею и грозил страшными карами тому же Ирану и другим «врагам» Америки, то можно говорить, что главный «ястреб» в администрации не уволенный на днях советник по национальной безопасности Джон Болтон, а сам президент Трамп.

«Он – прямая противоположность Тедди Рузвельту (26 президент США, 1901-9)…- считает биограф Трампа Тим О’Брайен.- Он хочет всем угрожать, хочет казаться крутым и преодолеть свои внутренние страхи, хочет быть в самом центре событий, но не подкрепляет эти заявления военными действиями. Его поведение больше соответствует поведению «голубя», чем «ястреба»».

Конечно, большую роль во всем, что делает Дональд Трамп во внешней политике, особенно, сейчас играют предстоящие осенью следующего года президентские выборы, в которых он будет участвовать. Не удивительно, что сейчас президент намного чаще, чем в начале президентского срока вспоминает свои предвыборные обещания о развитии американской экономики и возврате американских военных домой из Сирии, Ирака и Афганистана.

Трамп не всегда был таким «пацифистом». Достаточно вспомнить, что на первых порах он поддерживал, правда, недолго войну в Ираке, но затем стал одним из наиболее рьяных ее противников.

В отношении президента Трампа к внешней политике и войнам показательно и его прошлое. Он, например, ни дня не служил в армии и всячески уклонялся от отправки во Вьетнам во время войны. Дональд Трамп стал яростным противником вьетнамской войны, но опять же не из-за миролюбивого характера, а потому что прекрасно понимал, что она (война) затягивает США в азиатское болото и ослабляет страну.

«Вьетнам был катастрофой,- заявил Дональд Трамп в интервью двадцатилетней давности.- Она проходила очень далеко и не затрагивала нас. Считаю, что если вы вступаете в войну, то вы должны победить в ней. Мы же не собирались выиграть ту войну. Думаю, что нам следовало бы держаться подальше от Вьетнама».

В ходе избирательной кампании три года назад Дональд Трамп много раз осуждал «бесконечные» войны и обещал, что, став президентом, никогда не будет вступать в такие конфликты. И пока свое обещание, по большому счету он выполняет.