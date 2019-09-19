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В МИД Китая рассказали о дружбе Путина и Си Цзиньпина

Москва, 19.09.2019

За последние шесть лет президент Владимир Путин и его коллега председателя КНР Си Цзиньпин провели 30 встреч, то есть в среднем лидеры встречались по пять раз в год, рассказал заместитель главы китайского МИД Лэ Юйчэн в в интервью Bloomberg. Беседу публикует МИД Китая.

В частности дипломат подчеркивает, что на всех производит впечатление дружественный характер общения двух лидеров.

«Лидеры вместе ездили в поезде, смотрели хоккей, катались по реке Неве, жарили блины», - рассказал Лэ Юйчэн. Он подчеркнул, что любые совместные посещения двух лидеров  широко обсуждалось общественностью в Китае.

Также представитель китайского МИДа, напомнил о подарке российского лидера на 66-летие Си Цзиньпина, которое последний отмечал 15 июля во время саммита в Душанбе. Президент России для этого торжества специально привез торт из Москвы.

«Это было очень красивое поздравление», — отметил Лэ Юйчэн.

Он также рассказал, что политики вместе попробовали торт и выпили по бокалу вина. Это поздравление очень тронуло окружающих, дополнил дипломат.

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