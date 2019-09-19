В Москве рассказали, чего ждут от Дании в рамках проекта «Северный поток-2»

Глава Минэнерго России Александр Новак уверен, что у Дании нет никаких основания для отказа в прокладке в ее территориальных водах части трубопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС. Именно поэтому в Москве ожидают положительного ответа от Копенгагена в ближайшее время, заявил Новак журналистам.

«Мы ожидаем положительного решения…Идет затягивание процесса, по сути», - цитирует ТАСС российского чиновника. Он добавил, что данный вопрос обсуждал в числе прочих 19 сентября на трехсторонних консультациях по газу в Брюсселе.

Новак также напомнил, что Россия в ходе этих переговоров выдвинула Киеву предложение возобновить прямые поставки газа.

Глава российской газовой корпорации Газпром Алексей Миллер в свою очередь уверен, что есть хорошие шансы завершить строительство «Северного потока – 2» в срок.