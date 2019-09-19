В России начнут взыскивать долги по новому

Газета «Коммерсантъ» ознакомилась с новой концепцией закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности». Авторами документа выступают министерство юстиции РФ и Федеральная служба судебных приставов.

Согласно новому закону кредиторы могут подать в суд на должника не ранее, чем через 30 дней после просроченного платежа. По действующему закону банк и другие организации могут подать на должника в суд с любого дня просрочки.

Также по новым правилам в реестр судебных приставов могут попасть не только коллекторы, но и другие организации, которые имеют право взыскивать долги. К таковым ФССП по новому закону относит банки, микрофинансовые организации, ломбарды. Операторы связи также вправе будут взыскивать с должников, причитающиеся организации суммы.

Нахождение в реестре предоставляет кредиторам возможности общения с должником по телефону и электронной почте, но в рамках установленного законодательством объема звонков и сообщений от «робота-коллектора».