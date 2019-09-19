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В России прокомментировали требования компенсации Эстонии к России

Москва, 19.09.2019
  • В России прокомментировали требования компенсации Эстонии к России

Из открытых источников

Обвинения Эстонии в адрес России в «оккупации» не имеют под собой правовой силы, а также являются «юридически ничтожны и аморальны», уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Напомним, накануне министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллинн вправе требовать от Москвы компенсации за ущерб от «советской оккупации».

Клинцевич, комментируя претензии, заявил, что ему «неудобно за своих соседей». Он также напомнил, что СССР полностью финансировал Прибалтику, часто «в ущерб исконно русским территориям, которые откровенно недополучали».

Сенатор также напомнил, что Россия в отличие от Запада никогда не имела колоний. Россия всегда вкладывала в территории, которые присоединялись к ней, а «не вытягивала из них соки».

Клинцевич также считает, что ответ Эстонии должен звучать предельно жестко. «Хватит заниматься попрошайничеством. Вы ничего от нас не получите», - заключил парламентарий.

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