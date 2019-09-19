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В США признали потерю превосходства НАТО над Россией

Москва, 19.09.2019
  • В США признали потерю превосходства НАТО над Россией

Минобороны РФ

За последние годы НАТО потеряло военное преимущество над РФ, сообщил глава американского объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд, чье высказывание цитируется на сайте Пентагона.

«Россия - наш конкурент. Преимущество НАТО над РФ подорвано», - заявил военный, который подчеркнул, что именно из-за потери альянсом превосходства над основным соперником была разработана новая стратегия НАТО.

Документ обсуждался на встрече министров обороны стран-участниц альянса. Переговоры прошли в сентябре. По словам генерала, сейчас предпринимаются усилия для наращивания военного потенциала.

Напомним, ранее прозвучали высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о якобы имеющих место новых военных разработках России, которые нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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