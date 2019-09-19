Парадоксально низкая безработица

Количество официально безработных в России в августе 2019 года снизилось на 106 тыс. человек по сравнению с июлем текущего года и составила 3 млн 258 тыс. человек. Таковы свежие данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата). Это означает, что уровень безработицы составляет 4,3%. В июле было 4,5%, в январе-феврале — 4,9%.

При этом в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, зарегистрированы 0,7 млн человек, напоминает Finmarket. 0,6 млн человек получали пособие по безработице.

Численность рабочей силы в стране, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в августе 2019 года составила 75,7 млн человек, или 52% от общей численности населения. При этом всего лишь 31,9 млн человек, или 44,2% составляли штатные (без учета совместителей) работники организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. По совместительству и по договорам гражданско-правового характера там же трудились еще 1,3 млн человек (в эквиваленте полной занятости).

Если смотреть по последним трем годам, то статистически безработица действительно медленно ползет вниз. Как считает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, причина этого в том, что бизнес и домохозяйства окончательно адаптировались после девальвации и санкций 2014 года, и их жизнь начинает входить в нормальную колею, с более низким уровнем жизни, но более стабильными, прогнозируемыми доходами. Рост политической активности населения тоже косвенно говорит в пользу этого тезиса: уровень жизни наконец позволяет им немного рисковать и выходить протестовать, зная, что за этим может последовать административный арест.

С другой стороны, продолжает эксперт, разница между 4,3% и 5% безработицы несущественна, это может объясняться сезонностью или статистической погрешностью, 4-5% — это все равно та самая NAIRU, non-acelerating inflation rate of unemployment, безработица, не ускоряющая инфляцию, или, другими словами, базовая безработица, возникающая в силу естественных причин и процедур трудоустройства, которую почти нельзя уменьшить далее. Это та безработица, которая возникает в силу сезонности некоторых видов деятельности, например, в сельском хозяйстве, которая возникает в силу циклов в экономике, в силу необходимости циклического переобучения сотрудников.

Можно сказать, указывает Алексей Антонов, что безработица до 5% — это наиболее возможная полная занятость в капиталистической экономике, и благодарить за нее нужно макрорегуляторов в лице ЦБ, Минфина, Минтруда. Она упускает из виду, конечно, огромный серый неформальный сектор занятости, но, получается, даже при наличии этого серого сектора. наша система социального обеспечения, биржи труда все равно охватывают почти все работоспособное население и где-то платит им пособия, где-то помогает найти «белую» занятость.

По мнению же начальника отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян, низкая безработица в условиях экономической стагнации говорит о ещё одной структурной проблеме в экономике: большинство работников трудится крайне неэффективно, либо на должностях с априори низкой производительностью труда, либо — в госсекторе. В России именно последний случай наиболее актуален, считает он.

Одних только чиновников у нас в стране почти 2 млн, говорит эксперт. Если взять военных и правоохранительную систему, то есть в целом силовиков, цифра вообще доходит до 6 млн, а это почти 10% трудоспособного населения. Если ещё прибавить сюда различные госкомпании и госслужбы, которые дают крайне низкую добавленную стоимость в экономике, то получится уже больше 20 млн.

Из-за этого возникает ещё один парадокс, продолжает Нарек Авакян —в условиях стагнации экономики многие отрасли испытывают дефицит кадров, из-за чего частный бизнес, который ещё остаётся в стране (его доля сокращается почти каждый год с 2012 года), сталкивается с ещё одной проблемой в развитии. То есть в российской действительности, к сожалению, снижение безработицы никоим образом не означает улучшение социально-экономической ситуации, заключает он.