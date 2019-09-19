Зеленский разрешит покупать землю исключительно украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что после планируемой отмены моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения совершать сделки по ее купле-продаже смогут только украинские граждане и юридические лица. «В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки об арабах, китайцах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами - это бред» - заявил Зеленский.

Анонсированный Зеленским свободный оборот сельхоз земель не нашел одобрения у украинских граждан - согласно опросам общественного мнения эту инициативу одобряет лишь треть опрошенных.