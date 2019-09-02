6-го ставку снизят до 7

Завтра мы еще поговорим

В России наблюдается замедление инфляции ниже прогнозных значений. Это, уверен заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, дает Банку России все основания для дальнейшего снижения ключевой ставки. Соответствующих действий от регулятора можно ожидать на заседании, которое пройдет 6 сентября.

«Мы вместе с ЦБ работаем над тем, чтобы ставки в экономике снижались. Снижается инфляция, и мы ожидаем более низких темпов инфляции в текущем и следующем годах, чем мы планировали. Соответственно у ЦБ будут все основания снижать ключевую ставку», — передал портал «Вести.Экономика» слова Силуанова. «Соответственно, за этим последует и снижение процентных ставок в экономике. Думаю, завтра мы сможем говорить и о понижении ставки, которая будет предлагаться малым предпринимателям в рамках работы нацпроекта», — добавил первый вице-премьер.

Портал приводит данные Росстата: инфляция в России составила в июле 0,2%, в годовом выражении — 4,6% против 4,7% в июне. В августе Минэкономразвития ожидает дефляцию на уровне 0-0,2% с замедлением годовой инфляции до 4,4-4,5%.

Придется все-таки принять меры

Банк России снизит ключевую ставку до 7% годовых, уверен аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. На это указывает динамика инфляции и динамика процентных ставок. Произойдет очередное снижение процентных ставок вслед за рынком. Однако с точки зрения долгосрочных трендов, сформированных в последние годы после завершения количественного ослабления в США, на мировых рынках происходит постепенное ускорение инфляции. Этот процесс, поясняет эксперт, обусловлен результатами монетарной политики ЦБ развитых стран в 2010-е годы, с перемещением денежных потоков со счетов ЦБ в реальную экономику. Остановить его может новое количественное ослабление, но такая остановка только усилит потенциальные проблемы, связанные с гипермонетизацией экономик ЕС и США, увеличит их долгосрочные риски. На этом фоне, мы наблюдаем стремление ЕЦБ и ФРС не создавать на рынке избыточных дефляционных ожиданий, несмотря на то, что эти центробанки своими текущими действиями стремятся сгладить среднесрочные инфляционные риски.

С точки зрения внутренней российской экономической ситуации, последние изменения в динамике производства и потребления демонстрируют, что российская экономика не готова к дальнейшему замедлению инфляции, констатирует Александр Осин. Негативные годовые темпы роста цен на ряд ключевых товаров, прежде всего – нефтепереработки, привели к формированию рисков дефицита, что будет способствовать ускорению прироста цен на ключевые товары в РФ в среднесрочном периоде.

В третьих, продолжает аналитик, экономика РФ недостаточно высоко монетизирована, уровень инфляции в РФ, обусловленный динамикой скорости обращения денежной массы, составляет 12%, что означает, что понижение ставок ЦБР от этого уровня создает перспективу растущего по значимости шока при ухудшении глобальных рыночных условий и увеличивает сомнения экономических агентов в способности ЦБР сравнительно быстро и эффективно стабилизировать ситуацию при формировании такого шока. В то же время до конца года возможна стабилизация индекса потребительских цен в России на уровне порядка 4,3%(год к году) и, затем, в первой половине 2020 года — ускорение инфляции.

Пересмотр прогнозов Минэкономразвития и последнее заявление Минфина о продолжающемся снижении инфляционных рисков направлены на стимулирование кредитования, считает аналитик. Вероятность ускорения годового прироста объема потребительского кредитования в условиях, созданных снизившейся инфляцией на среднесрочном полугодовом и, даже, краткосрочном помесячном временном отрезке составляет высокие для макроэкономических прогнозов 68-70%, по оценке ИК «Фридом Финанс».

В случае ускорения инфляции и спада в динамике кредитования, добавляет Александр Осин, потребуют своего решения накопленные проблемы в банковской отрасли, связанные с низкой – на уровне 2008 – 2009 гг. – достаточностью капитала российских банков, и высоким – на уровне 10 – 15 летних максимумов — уровнем просрочки. Эта ситуация, в случае ее развития, потребует от правительства и ЦБ применения масштабных мер стимулирования, и вызовет у рынка значимые сомнения в эффективности политики регуляторов в прошлые годы.

Какова же инфляция?

Можно порадоваться, что и в России макроэкономические регуляторы и их чиновники постепенно переняли моду западных стран предварять решения по ставке своими мыслями и взглядами на ситуацию, давая инвесторам намек на то, какое решение может быть принято на очередном заседании, говорит, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. В этом смысле мы начинаем становиться похожими на ФРС, хотя рубль от этого не начинает становиться похожим на твердую валюту. Если министр финансов говорит о том, что есть все основания ставку снизить — то она с большой вероятностью будет снижена, а значит, бизнес вздохнет чуть-чуть свободнее, кредиты станут чуть доступнее.

Правда, продолжает он, на фоне снижающейся цены на нефть это может означать и снижение курса рубля к доллару, удорожание импортной продукции, бытовой техники и электроники в том числе. Баррель Brent закрепился ниже 60 долларов и будет в ближайшие две недели двигаться к 58 долларам. Проблема еще и в том, что снижение ключевой ставки пока не способно дать экономике серьезный импульс экономического роста, считает аналитик, потому что бизнесу нужно снижение налоговой, административной и силовой нагрузки, населению нужна либерализация законодательства в отношении малого предпринимательства, нужна судебная реформа, которая обеспечила бы защиту права частной собственности.

По мнению Алексея Антонова, рубль к доллару в свете снижения ключевой ставки легко преодолеет отметку 67 и пойдет к уровню 70, поэтому пополнение валютных резервов, и государственных, и частных, сейчас не лишено смысла. В пятницу ключевая ставка может быть снижена на 25 базисных пунктов. В то же время ориентироваться на данные по инфляции, озвучиваемые статистиками и чиновниками, сложно, реальная наблюдаемая инфляция, по основным видам продуктов и услуг в России сейчас, по мнению аналитика, составляет не менее 10% в год. отметим, что выше об инфляции в 12% говорит и Александр Осин. Но мы надеемся, что ЦБ от снижения ставки это не остановит.