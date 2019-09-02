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СМИ: в России подорожают авиабилеты

Москва, 02.09.2019

Стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет на 9-10% по сравнению с прошлым годом. Об этом журналистам "Известий" рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.

"Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV - всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается", - отметил Шокуров. 

По данным АЭВТ, в 2018 году авиакомпании потеряли порядка 54 млрд рублей, в то время как в I квартале нынешнего года операционные убытки российских перевозчиков уже составили 45 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению опрошенных изданием экспертов, рост цен на авиабилеты обусловлен резким ростом стоимости авиакеросина в 2018 году и избыточностью мест в действующем флоте. С приходом нового "высокого сезона" стоимость перелетов вновь может пойти вверх.

Вместе с тем одним из ключевых механизмов поддержки авиакомпаний, способных оказать содействие сдерживанию цен на билеты в условиях резкого роста стоимости топлива, может стать демпфер на керосин - компенсация перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо.

В пресс-службе министерства финансов изданию уточнили, что российские авиакомпании смогут рассчитывать на выплаты в рамках демпфера, если цена на нефть возрастет до $65 за баррель. В Минфине "Известиям" также сообщили, что, помимо демпфера, перевозчики также получают компенсацию части расходов на приобретение керосина в размере 3024 рубля за т, на эти цели из бюджета в 2018 году были выделены 21 млрд рублей.

 

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