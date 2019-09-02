Что такое календарь беременности

Виды календарей беременности

Чаще всего они составляются в двух формах. Первая форма – календарь отслеживания овуляций, менструального цикла. Будущая мать может подобрать дни, наиболее подходящие для зачатия. По нему определяется оптимальная дата для зачатия, подробнее по ссылке http://pupslove.me/kak-opredelit-berebennost-na-rannem-sroke/.

Вторая форма календаря – когда уже проходит беременность. В таблицах будут показываться такие данные:

главные циклы развитие плода;

проводимые исследования, анализы;

посещение врача и его рекомендации;

появляющиеся и пропадающие в определенный период симптомы.

Благодаря таким таблицам можно выявить угрозу для плода, различные тревожные признаки, требующие внимания.

Зачем нужен календарь беременности

Многие женщины годами мечтают иметь ребенка, но ничего не получается. На зачатие, кроме других факторов, сильно влияет и то, когда проходит овуляция. В период овуляции имеются самые высокие шансы забеременеть. Овуляция у женщины бывает приблизительно 10 раз за год. Календарь беременности позволяет планировать семью, разбираясь в днях менструального цикла.

Календарь развития плода покажет, когда у ребенка развились легкие или сердце, другие органы, все это очень интересно и познавательно. В определенные периоды развития плоду может понадобиться больше витаминов или микроэлементов для правильного здорового развития, подробнее https://pupslove.me/20-nedelya-beremennosti. Отображаются и посещения врача, его рекомендации, анализы. Все это легко забывается без календаря, а с ним упрощается контроль беременности.

Календарь беременности покажет и день, когда предположительно пройдут роды. Беременность длится почти 40 недель, каждый день нужно следить за рационом, сданными анализами, самочувствием. Не понадобится идти к гинекологу или на УЗИ, чтобы понять, что происходит с плодом, как он развивается.

Существует несколько разновидностей календарей беременности, в составлении этих таблиц единых правил нет.

Преимущества календарей беременности:

возможность следить за рационом, корректировать его;

своевременная сдача анализов;

посещения врача вовремя;

снижение тревожности;

экономия времени;

более здоровое развитие ребенка;

выявление патологий самостоятельно или тревожных симптомов.

Примеры календарей несложно подыскать в интернете, не лишним будет посоветоваться с лечащим врачом. Готовые календари также продаются сети, и есть в свободном доступе, в них уже указаны все рекомендации, разъяснения. Некоторые из них интерактивные.

источник: https://pupslove.me