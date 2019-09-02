Что такое календарь беременности

Чаще всего они составляются в двух формах. Первая форма – календарь отслеживания овуляций, менструального цикла. Будущая мать может подобрать дни, наиболее подходящие для зачатия. По нему определяется оптимальная дата для зачатия, подробнее по ссылке http://pupslove.me/kak-opredelit-berebennost-na-rannem-sroke/.
Вторая форма календаря – когда уже проходит беременность. В таблицах будут показываться такие данные:
Благодаря таким таблицам можно выявить угрозу для плода, различные тревожные признаки, требующие внимания.
Многие женщины годами мечтают иметь ребенка, но ничего не получается. На зачатие, кроме других факторов, сильно влияет и то, когда проходит овуляция. В период овуляции имеются самые высокие шансы забеременеть. Овуляция у женщины бывает приблизительно 10 раз за год. Календарь беременности позволяет планировать семью, разбираясь в днях менструального цикла.
Календарь развития плода покажет, когда у ребенка развились легкие или сердце, другие органы, все это очень интересно и познавательно. В определенные периоды развития плоду может понадобиться больше витаминов или микроэлементов для правильного здорового развития, подробнее https://pupslove.me/20-nedelya-beremennosti. Отображаются и посещения врача, его рекомендации, анализы. Все это легко забывается без календаря, а с ним упрощается контроль беременности.
Календарь беременности покажет и день, когда предположительно пройдут роды. Беременность длится почти 40 недель, каждый день нужно следить за рационом, сданными анализами, самочувствием. Не понадобится идти к гинекологу или на УЗИ, чтобы понять, что происходит с плодом, как он развивается.
Существует несколько разновидностей календарей беременности, в составлении этих таблиц единых правил нет.
Преимущества календарей беременности:
Примеры календарей несложно подыскать в интернете, не лишним будет посоветоваться с лечащим врачом. Готовые календари также продаются сети, и есть в свободном доступе, в них уже указаны все рекомендации, разъяснения. Некоторые из них интерактивные.
источник: https://pupslove.me