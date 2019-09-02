Джонсон выступил против переноса срока Brexit

Глава британского Кабмина Борис Джонсон заявил, что выступает категорически против очередного переноса сроков выхода страны из Евросоюза.

По его мнению, все попытки отсрочить Brexit являются бессмысленными, так как не существует обстоятельств, при которых надо просить у об отсрочке. При этом Джонсон подчеркнул, что выступает против внеочередных выборов в парламент.

«Уверен, что на предстоящем в октябре саммите лидеров Евросоюза нам всем удастся достичь соглашения по Brexit, которое парламент сможет изучить», – цитирует британского премьер-министра агентство «Интерфакс».

Напомним, ранее часть депутатов парламента Великобритании, которые выступают против выходы из ЕС без соглашения с Брюсселем, выступили за перенос Brexit с 31 октября на 31 января 2020 года.