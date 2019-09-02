Гисметео, прогноз погоды на 30 дней: погода приготовила новые сюрпризы

Наступившая осень с точки зрения погодной обстановки будет более предсказуемой чем лето, а сентябрь прогнозируется теплее августа, хотя и обещает очередные климатические сюрпризы жителям Русской равнины. При этом, по прогнозу Гисметео, сразу в нескольких российских регионах средняя температура первого месяца календарной осени будет либо соответствовать температурной норме сентября, либо превышать её сразу на несколько градусов.

Прогноз погоды на 30 дней Гисметео в регионах Дальнего Востока

Так, по прогнозу Гиметео, на Дальнем Востоке нашей страны в сентябре ожидается тёплая, комфортная погода. В частности, выше климатической нормы прогнозируется температурный фон во Владивостоке, где уже сегодня было по-летнему жарко – здесь днём воздух на солнце прогревался до плюс 27 градусов. Во вторник, 3 сентября более пасмурно и менее солнечно, поэтому столбики термометров опустятся до плюс 22-23, пройдут небольшие осадки. Однако и такая погода в Приморье для начала сентября – настоящий подарок природы. Продержится она в регионе как минимум до конца первой декады месяца.

В период с 11 по 20 сентября погода также приготовила приятные сюрпризы – по прогнозу Гисметео, во второй декаде будет солнечно и тепло, в некоторые дни температура воздуха поднимется до плюс 20-21 днём и редко будет опускаться ниже 15-17 после полуночи. Ближе к концу месяца температурные показатели начнут немного меняться – в светлое время суток похолодает до плюс 15-16, в тёмное – до 12-14, что, впрочем, также выше климатической нормы для конца сентября.

А вот в Хабаровском крае, а также в Еврейском автономном округе ожидаются температурные качели. Так с 3 по 8 сентября, по прогнозу Гисеметео, здесь переменная облачность, местами осадки, но плюс 22-23. В начале следующей недели циклонический климатический фронт понизит температурный фон до плюс 15-17. Однако уже в среду, 11 сентября тёплые воздушные массы вытолкнут его за пределы края и снова столбики градусников поползут вверх, остановившись 14-15 сентября на отметке 20-21 выше нуля. Но 16 сентября снова похолодает до плюс 15-16. Впрочем, начиная с 26 сентября погода начнёт портится – градусники будут показывать днём всего плюс 10-12, днём 7-9 градусов выше нуля. Кроме того, ожидаются дожди, местами сильные.

Погода в сентябре на Урале и Сибири. Прогноз Гисметео

Жителей Урала, по прогнозу Гисметео, в начале сентября ожидает неприятный сюрприз – резкое похолодание. Так, Екатеринбурге 3,4, 5 и 6 сентября всего плюс 10-12, осадки, порывистый ветер. К выходным очередной погодный сюрприз, но уже приятный – антициклон повысит температуру сразу до плюс 18-21. Такая погода продержится до начала второй декады месяца, после чего мощный циклон накроет большую часть территории Урала и, например, в том же Екатеринбурге, а также в Челябинске с 12 по 23 сентября будет пасмурно, дождливо, ветрено и холодно – всего плюс 12-13. Но самый неприятный период месяца выпадет на его последнюю неделю, когда термометры даже днём выше плюс 7-9 не покажут, ночью же возможны заморозки.

Вполне по традиционному для первого месяца осени сценарию будет развиваться погодная обстановка в регионах Сибири. В частности, в Новосибирске с 3 по 11 сентября солнечно и тепло – плюс 15-18. С 12 по 18 сентября – по-прежнему солнечно, но уже прохладно - плюс 11-12 днём и плюс 7-8 ночью. С 19 сентября и уже до конца сентября в Новосибирске, а также Омске, Красноярске и Томске зарядят дожди, а средняя дневная температура составит всего плюс 10.

Гисметео. Прогноз на сентябрь в СПб и Москве

Неожиданно тепло почти будет большую часть месяца, по прогнозу Гисметео, в Санкт-Петербурге. Здесь в первой половине сентября ожидается плюс 18-20. При этом традиционные для этого времени года осадки в Северной столице ожидаются лишь 8 и 9 сентября. Да и полностью пасмурных дней в городе на Неве пока ожидается крайне мало. Начиная с 15-16 сентября погода начнёт портиться, пойдут дожди. По прогнозу Гисметео, днём 16-20 сентября плюс 13-14, в ночные часы – плюс 9-11. Последняя декада месяца в Санкт-Петербурге пройдёт под аккомпанемент ежедневных дождей, которые местами будут сильными и сопровождаться порывами ветра до 13-15 метров в секунду. При этом к концу сентября в светлое время суток похолодает до плюс 9-10.

По прогнозу Гисметео, в Москве до 14 сентября будет почти летняя погода со средней дневной температурой плюс 20-23. Правда, 4-6 сентября ожидаются небольшие осадки. Похолодание придёт в регион 16 сентября, когда столбики термометров опустятся до плюс 13-14 днём и до плюс 11-12 ночью. Тогда же столицу накроют сильные ливни. Очередное, но уже незначительное и непродолжительное потепление произойдёт в период с 22 по 26 сентября – осадки прекратятся, выглянет солнце, а воздух прогреется до плюс 15-16. В самом конце месяца вновь существенно похолодает и в последние выходные сентября (28-29 числа) москвичей днём ожидает плюс 9-10, а ночью всего 5-7 выше нуля.