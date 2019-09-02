Кипр досрочно погасил кредит перед Россией

Кипр досрочно погасил перед Россией кредит, выплатив сумму в 1,56 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на кипрский Минфин. Никосия выплатила России займ вместе с начисленными процентами.

Кипр брал кредит в 2,5 млрд евро у России в 2011 году в период глубокого экономического кризиса. Процентная ставка по займу составляла 4,5 %, а отдать деньги требовалось к июлю 2016 года. Однако, в 2013 году кредит пришлось реструктурировать из-за кризиса на Кипре. Кредиторы снизили процентную ставку до 2,5 % и продлили срок возврата займа до 2018-2021 года

Непогашенная сумма, как сообщалось, составляла 1,57 млрд евро.

Отмечается, выданный Россией займ помог Кипру улучшить свое финансовое положение.