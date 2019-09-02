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Курс доллара: рублю приготовили плохие новости

Москва, 02.09.2019
  • Курс доллара: рублю приготовили плохие новости

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Минувшую неделю нацвалюту бросало, то в жар, то в холод на новостях о продолжающейся торговой войне между Вашингтоном и Пекином, частых колебаниях нефтяных котировок, а также на повышении/понижении спроса глобальных инвесторов на активы и валюты emerging markets (EM).

В итоге в пятницу вечером при закрытии основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара составил 66,78 руб., подорожав за неделю на 35 коп. При этом евро, завершил прошлую неделю в минусе. Пятничные торги он закончил на отметке 73,37 руб., потеряв за семь дней 20 коп.

Как считают эксперты, в целом неделя для рубля прошла относительно по позитивному сценарию. Вместе с тем усилившееся вечером в пятницу падение мировых цен на нефть оказало определенное давление на курс нацвалюты, который в итоге ушёл по итогам недели в небольшой минус по отношению к доллару.

Как считает Андрей Кочетков из «Открытие Брокер», оперативная обстановка на рынке сейчас достаточно сложная. В классической ситуации падение доходностей по наиболее ликвидным инструментам стимулирует поиск капиталом более выгодных объектов для инвестирования. При этом деньги направляются в растущие облигации США и даже ФРГ на ожиданиях рецессии как в зоне ответственности Вашингтона, так и Брюсселя.

Эксперт поясняет, что такое поведение денег связано с тем, что трейдеры ожидают снижения ставок ЕЦБ и ФРС, и как это скажется на состоянии нацвалюы пока сказать сложно. Хотя по своим качествам рубль остаётся среди немногих валют, которые поддерживаются профицитным бюджетом и положительным сальдо платёжного баланса. Кроме того, с позиции финансовых рисков нацвалюта обладает таким параметром, как превосходство международных резервов над внешними обязательствами, что всё-таки делает её на ближайшую перспективу относительно крепкой.

В этой связи эксперт прогнозирует, что на начавшейся неделе сильных колебаний в курсе рубля всё-таки не будет. А вот в дальнейшем можно допустить плавное ослабление нацвалюты до уровней 67-68 руб. за доллар при сохранении параметров торговой войны Вашингтона и Пекина. Если же по данному направлению будет улучшение, то «бегство» денег остановится, что вернёт инвесторов в рубль, после чего он естественно укрепится до 65,0-65,5.

В свою очередь аналитики Нордеа банка предполагают, что ключевым фактором  давления на рубль в ближайшие дни выступит введение дополнительных пошлин со стороны США на товары из КНР. 

Напомним, США и Китай с 1 сентября ввели дополнительные торговые пошлины на импортные товары в рамках торговой войны. Вашингтон поднял пошлины до 15 процентов на китайские товары на 125 миллиардов долларов. Китай также вводит пошлины: с 1 сентября пяти- и десятипроцентными пошлинами облагается американский импорт на 75 миллиардов долларов.

Доллар вновь будет тестировать отметку в 67 руб. и даже выше. А вот в паре с евро, как прогнозируют эксперты, у рубля перспективы более сильные. Поэтому здесь нацвалюта останется вблизи уровней начала прошлой недели.

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