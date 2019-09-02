Курс доллара: рубль неожиданно отреагировал на новости из США

Курс доллара в понедельник снизился на 12 копеек - до 66,67 рубля, курс евро упал на 21 копейку - 73,14 рубля (к 12.30 мск).

Такая реакция российской валюты стала неожиданной на фоне эскалации торговой войны и снижения цен на нефть.

1 сентября США ввели 15% пошлины на различные китайские товары, включая обувь, смарт-часы и телевизоры с плоским экраном. В свою очередь Китай ввел пошлины на нефть WTI. Это стало новым витком эскалации в затянувшейся торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

Аналитики ожидали, что рубль ответит падением на такое развитие событий. Однако, по всей видимости, снижение нацвалюты в августе было чрезмерным, а в сентябре рубль может даже отыграть часть августовских потерь.

«Наша модель USD/RUB предполагает, что реакция рубля на ослабление глобальных рисковых настроений в августе была чрезмерной», - цитирует аналитиков ВТБ Капитал Рейтер.

В свою очередь в брокерской компании Freedom Finance ожидают, что рубль в ближайшее время будет торговаться в диапазоне от 66,20 до 67,25 за доллар.

На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к заседанию ЦБ по монетарной политике, которое состоится в пятницу. Ожидается, что реулятор снизит ключевую процентную ставку на 25 п.п. - до 7,00%.