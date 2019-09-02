Лукашенко рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде или мотоцикле

Александр Лукашенко – глава Белоруссии – объяснил на открытии нового учебного года старшеклассникам, почему он не ездит на работу на велосипеде или электромотоцикле, хотя всегда об этом мечтал.

По его словам, ему пришлось отказаться от этой идеи из-за… нового президента Украины Владимира Зеленского, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на пресс-службу главы Белоруссии, Лукашенко признался школьникам, что он страстный поклонник электротранспорта.

«Меня всегда хотелось сесть на электрический мотоцикл или велосипед и отправится на работу. Но все испортил Володя Зеленский, который, когда его избрали заявил, что будет на велосипеде ездить, на работу», – резюмировал он, добавив, что из-за этих слов Зеленского ему пришлось отказаться от своей мечты, из-за опасения, что между лидерами двух дружественных стран кто-то станет проводить параллели.