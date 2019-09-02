Нарышкин рассказал, будет ли РФ зеркально реагировать на действия Польши

Сергей Нарышкин – глава СФР – заявил, что наша страна не будет «зеркально» реагировать на действия властей Польши, которые не пригласили российскую делегацию в Варшаву на мероприятия, посвященные 80-летию со дня начала Второй мировой войны. По его словам, руководство РФ никогда не станет спекулировать на священной памяти погибших во Второй мировой, а российский народ хранит память о каждом, кто сражался с нашим общим врагом.

Кроме того, он подчеркнул, что что желанным гостем в Москве на торжествах в связи с 75-летием Великой Победы станет каждый, кто с уважением относится к общей исторической памяти, пишет газета «Известия».

Ранее Константин Косачев – глава комитета по международным делам верхней палаты российского парламента – объяснил, почему делегацию нашей страны не пригласили в Польшу на годовщину начала войны. По его мнению, это решение связано с желанием Варшавы переписать историю.

Напомним, в 1 сентября в центре Варшавы проходят мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На них Польша не пригласила делегацию России. Как заявили в польском МИД, представителей РФ не позвали в Варшаву из-за «исторической правды».