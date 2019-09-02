Названы самые популярные выездные направления для россиян

Специалисты Росстата назвали самые популярные направления для выездного туризма у россиян в первом полугодии этого года.

ТОП-10 возглавляет Турция, которая стала самым популярным выездным направлением для российских туристов. За шесть месяцев 2019 года эту страну посетили 2,649 млн наших соотечественников.

Вторая по популярности страна - Абхазия, в которую в первом полугодии этого года выехало 1,852 млн граждан РФ. Замыкает тройку лидеров Финляндия где уже побывали 1,644 млн туристов из России, передаёт Сетевое издание «Вести. Экономика»

Кроме того, в десятку самых популярные направления для выездного туризма у россиян попали Казахстан (1,371 млн россиян), Китай (1,077 млн), Украина (1,057), Эстония (847 тыс.), Таиланд (654 тыс.), Грузия (630 тыс.) и Германия (628 тыс.).