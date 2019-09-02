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Недвижимость в Турции в 2019 году: особенности покупки и стоимость

Москва, 02.09.2019
Среди покупателей зарубежной недвижимости одной из наиболее популярных стран является Турция. Привлекательность ей придают мягкие климатические условия, природные красоты побережья Средиземного моря, прекрасные чистые пляжи, множество архитектурных памятников, развитая инфраструктура и доступные цены
#PressRelease

Количество людей, рассматривающих возможность переезда в Турцию, постоянно растет. При принятии решения немаловажную роль играет доступная стоимость недвижимого имущества в этом государстве, во многом обусловленная низким курсом национальной валюты.

Достоинства и изъяны турецкого рынка недвижимости

Перед принятием решения о том, чтобы купить недвижимость в Турции следует провести тщательный анализ всех достоинств и изъянов этого шага. Среди плюсов проживания в Турции особого внимания заслуживают благоприятные климатические условия. Даже в северной части этого государства средняя температура зимой не опускается ниже плюс пяти градусов по Цельсию, заморозков и снега почти не бывает. В летнее время столбик термометра постоянно остается выше плюс двадцати пяти градусов по Цельсию. На юге Турции летняя погода стоит круглый год – температура воздуха здесь никогда не бывает ниже плюс пятнадцати градусов по Цельсию. Небольшой объем атмосферных осадков и сухой воздух обеспечивают прекрасные условия для культивирования овощей и фруктов, в больших объемах поставляемых в разные страны.

Другое немаловажное преимущество – хорошие экологические условия. Поскольку туристический поток в Турцию постоянно остается высоким, местные власти уделяют большое внимание поддержанию порядка на городских улицах, охране исторических памятников, развитию инфраструктуры.

Приобретение недвижимого имущества в Турции не для постоянного проживания, а в качестве места для периодического отдыха также имеет ряд преимуществ: благодаря удобному географическому расположению и транспортной доступности попасть в эту страну можно быстро из любой точки планеты, причем билеты обойдутся недорого.

Несомненным плюсом проживания в Турции также является дешевизна товаров и услуг, цены на которые значительно ниже, чем в Европе, а на рынках еду и одежду можно приобрести за полцены – надо только выторговать у продавца скидку. Оформление купли-продажи жилья в Турции также обходится дешевле, чем в Европе: налоги на приобретение жилья обычно составляют не более 5% от его стоимости.

Что касается недостатков покупки недвижимости в Турции, то одним из главных среди них является недостаточный объем инвестиций. Эта страна преимущественно ориентирована на развитие туристической отрасли, поэтому в настоящее время в ней интенсивно развивается в основном рынок курортной недвижимости, которая представляет интерес для иностранных туристов. А поскольку предложение на данном рынке заметно превышает спрос, показатели ликвидности и доходности этой недвижимости оставляют желать лучшего.

Особенности турецкого рынка жилья

Стоимость жилья в Турции в значительной мере зависит от его типа и региона. При поиске оптимальных вариантов приобретения недвижимого имущества в этой стране следует рассмотреть предложения в нескольких городах и выбрать тот из них, который более всего соответствует предпочтениям покупателя. В первую очередь внимание необходимо обратить на Анталию и Аланию.

Жилье в курортном городе Анталии отличается высоким качеством. Тем, кто желает поселиться как можно ближе к морю, его следует рассматривать в первую очередь. Недвижимость здесь стоит недорого, а цены на отдых являются весьма доступными. Даже самые роскошные квартиры в Анталии стоят дешевле, чем скромное жилье на западноевропейских курортах. Но нужно учитывать, что цены в разных районах этого города различаются. В Анталии можно приобрести недорого как жилье на вторичном рынке, так и новостройки. Для этого не понадобится вкладывать колоссальные суммы. Квадратный метр жилья здесь стоит в среднем примерно семьсот евро.

Алания – это курортный город с чистыми пляжами, живописными пейзажами и прекрасными видами на море. Стоимость недвижимости в Алании несколько ниже, чем в остальных турецких курортных городах. Она зависит от места нахождения, удаленности пляжа и развитости инфраструктуры. Дома и квартиры обычно продаются здесь с полной отделкой помещений и со встроенной техникой. Самой высокой популярностью среди покупателей пользуются центральная часть города, районы Джикджилли, Конаклы и Авсаллар. Тем, кто желает купить недвижимое имущество в Турции, следует помнить о том, что вторичное жилье в Алании является самым доступным во всей Турции: один квадратный метр стоит в среднем около шестисот евро.

Наряду с новостройками, в прибрежных регионах Турции предлагается множество вариантов покупки жилья на вторичном рынке. Большая часть квартир расположена в современных жилкомплексах в окружении торгово-развлекательных центров и парков.

Минимальная стоимость жилой недвижимости на вторичном рынке сейчас составляет тридцать три тысячи евро. Покупка недвижимости на вторичном рынке в Алании позволяет сэкономить больше 30% денежных средств. Любой желающий может бесплатно опубликовать объявление о покупке жилья и подыскать таким способом вариант, в наибольшей степени соответствующий своим предпочтениям.

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