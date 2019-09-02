Недвижимость в Турции в 2019 году: особенности покупки и стоимость

Количество людей, рассматривающих возможность переезда в Турцию, постоянно растет. При принятии решения немаловажную роль играет доступная стоимость недвижимого имущества в этом государстве, во многом обусловленная низким курсом национальной валюты.

Достоинства и изъяны турецкого рынка недвижимости

Перед принятием решения о том, чтобы купить недвижимость в Турции следует провести тщательный анализ всех достоинств и изъянов этого шага. Среди плюсов проживания в Турции особого внимания заслуживают благоприятные климатические условия. Даже в северной части этого государства средняя температура зимой не опускается ниже плюс пяти градусов по Цельсию, заморозков и снега почти не бывает. В летнее время столбик термометра постоянно остается выше плюс двадцати пяти градусов по Цельсию. На юге Турции летняя погода стоит круглый год – температура воздуха здесь никогда не бывает ниже плюс пятнадцати градусов по Цельсию. Небольшой объем атмосферных осадков и сухой воздух обеспечивают прекрасные условия для культивирования овощей и фруктов, в больших объемах поставляемых в разные страны.

Другое немаловажное преимущество – хорошие экологические условия. Поскольку туристический поток в Турцию постоянно остается высоким, местные власти уделяют большое внимание поддержанию порядка на городских улицах, охране исторических памятников, развитию инфраструктуры.

Приобретение недвижимого имущества в Турции не для постоянного проживания, а в качестве места для периодического отдыха также имеет ряд преимуществ: благодаря удобному географическому расположению и транспортной доступности попасть в эту страну можно быстро из любой точки планеты, причем билеты обойдутся недорого.

Несомненным плюсом проживания в Турции также является дешевизна товаров и услуг, цены на которые значительно ниже, чем в Европе, а на рынках еду и одежду можно приобрести за полцены – надо только выторговать у продавца скидку. Оформление купли-продажи жилья в Турции также обходится дешевле, чем в Европе: налоги на приобретение жилья обычно составляют не более 5% от его стоимости.

Что касается недостатков покупки недвижимости в Турции, то одним из главных среди них является недостаточный объем инвестиций. Эта страна преимущественно ориентирована на развитие туристической отрасли, поэтому в настоящее время в ней интенсивно развивается в основном рынок курортной недвижимости, которая представляет интерес для иностранных туристов. А поскольку предложение на данном рынке заметно превышает спрос, показатели ликвидности и доходности этой недвижимости оставляют желать лучшего.

Особенности турецкого рынка жилья

Стоимость жилья в Турции в значительной мере зависит от его типа и региона. При поиске оптимальных вариантов приобретения недвижимого имущества в этой стране следует рассмотреть предложения в нескольких городах и выбрать тот из них, который более всего соответствует предпочтениям покупателя. В первую очередь внимание необходимо обратить на Анталию и Аланию.

Жилье в курортном городе Анталии отличается высоким качеством. Тем, кто желает поселиться как можно ближе к морю, его следует рассматривать в первую очередь. Недвижимость здесь стоит недорого, а цены на отдых являются весьма доступными. Даже самые роскошные квартиры в Анталии стоят дешевле, чем скромное жилье на западноевропейских курортах. Но нужно учитывать, что цены в разных районах этого города различаются. В Анталии можно приобрести недорого как жилье на вторичном рынке, так и новостройки. Для этого не понадобится вкладывать колоссальные суммы. Квадратный метр жилья здесь стоит в среднем примерно семьсот евро.

Алания – это курортный город с чистыми пляжами, живописными пейзажами и прекрасными видами на море. Стоимость недвижимости в Алании несколько ниже, чем в остальных турецких курортных городах. Она зависит от места нахождения, удаленности пляжа и развитости инфраструктуры. Дома и квартиры обычно продаются здесь с полной отделкой помещений и со встроенной техникой. Самой высокой популярностью среди покупателей пользуются центральная часть города, районы Джикджилли, Конаклы и Авсаллар. Тем, кто желает купить недвижимое имущество в Турции, следует помнить о том, что вторичное жилье в Алании является самым доступным во всей Турции: один квадратный метр стоит в среднем около шестисот евро.

Наряду с новостройками, в прибрежных регионах Турции предлагается множество вариантов покупки жилья на вторичном рынке. Большая часть квартир расположена в современных жилкомплексах в окружении торгово-развлекательных центров и парков.

Минимальная стоимость жилой недвижимости на вторичном рынке сейчас составляет тридцать три тысячи евро. Покупка недвижимости на вторичном рынке в Алании позволяет сэкономить больше 30% денежных средств. Любой желающий может бесплатно опубликовать объявление о покупке жилья и подыскать таким способом вариант, в наибольшей степени соответствующий своим предпочтениям.