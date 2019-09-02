Пенсионный фонд предлагает изменить механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предлагает изменить механизм выплат накопительных пенсий. В частности, в ПФР считают целесообразным выплату накопительной пенсии единовременно из-за того, что сама сумма выплат незначительная, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

В свою очередь РБК со ссылкой на свои источники уточняет, что в ПФР предложили поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой гражданин РФ пенсионного возраста получит всю накопленную пенсию не в виде ежемесячных выплат, а единовременно.

При этом отмечается, что этот вариант не предполагает уменьшения числа людей, которым будут назначаться пенсионные выплаты

Напомним, в настоящее время в РФ пенсионеры получают накопительную часть единовременно лишь в одном случае, когда сумма меньше 5% от общей пенсии. Если же она выше, то сейчас российскому пенсионеру начисляют ежемесячно накопительную пенсию.