Россияне высоко оценили уровень квалификации школьных учителей

Согласно опросу, который за две недели до начала нового учебного года провели социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), подавляющее большинство Россиян (78%) положительно оценивают уровень квалификации учителей в школе, в которой учится их дети. При этом всего 16% респондентов считают, что школьные педагоги не имеют нужную квалификацию для работы с их детьми. Ещё 6% - затруднились дать ответ, передаёт РИА Новости.

Также согласно опросу, 85% родителей считают, что школьные учителя внимательны и доброжелательны к их детям, 67% участников опроса положительно оценили кадровую обеспеченность преподавателями. А вот 28% респондентов считают, что школьный учителей не хватает. В целом оснащённость школы всем необходимым для нормальной работы педагогов оценили 56%. Отрицательную оценку дали - 32% участников опроса.

Кроме того, выяснилось, что 52% респондентов считают, что их ребёнок с точки зрения знаний хорошо подготовлен к школьным занятиям. 32% оценивают уровень знаний своего чада удовлетворительным, 15% - не удовлетворены тем, как к школе готов ребёнок.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведён 15-17 августа 2019 года среди 4,8 тыс. респондентов методом телефонных интервью. Вероятность ошибки не превышает 2%.