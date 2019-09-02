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Россияне высоко оценили уровень квалификации школьных учителей

Москва, 02.09.2019

Согласно опросу, который за две недели до начала нового учебного года провели социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), подавляющее большинство Россиян (78%) положительно оценивают уровень квалификации учителей в школе, в которой учится их дети. При этом всего 16% респондентов считают, что школьные педагоги не имеют нужную квалификацию для работы с их детьми. Ещё 6% - затруднились дать ответ, передаёт РИА Новости.

Также согласно опросу, 85% родителей считают, что школьные учителя внимательны и доброжелательны к их детям, 67% участников опроса положительно оценили кадровую обеспеченность преподавателями. А вот 28% респондентов считают, что школьный учителей не хватает. В целом оснащённость школы всем необходимым для нормальной работы педагогов оценили 56%. Отрицательную оценку дали - 32% участников опроса.

Кроме того, выяснилось, что 52% респондентов считают, что их ребёнок с точки зрения знаний хорошо подготовлен к школьным занятиям. 32% оценивают уровень знаний своего чада удовлетворительным, 15% - не удовлетворены тем, как к школе готов ребёнок.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведён 15-17 августа 2019 года среди 4,8 тыс. респондентов методом телефонных интервью. Вероятность ошибки не превышает 2%.

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