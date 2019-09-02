Чистый спрос на валюту подскакивал почти наполовину

То ли плохие новости…

Банка России обнародовал данные о покупках населением наличной иностранной валюты за первый месяцу лета. Выяснилось, что в июне 2019 года объем покупки россиянами валюты в банках увеличился по сравнению с маем на 21% — до 2,3 млрд долларов. Долларов было куплено на 19% больше, европейской валюты — на 25%. Средний размер сделки по покупке валюты увеличился на 3% и составил 1110 долларов, рост спроса проявился, прежде всего, в увеличении числа операций.

А вот чистый спрос (за вычетом продаж) вырос на 41%. Баланс покупок и продаж населением валюты достиг одного миллиарда долларов. Об этом сообщает со ссылкой на данные ЦБ агентство Finmarket.

Главная причина высокого спроса населения на валюту, это огромное число негативных новостей, которые заставляют население переживать за свои накопления, полагает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. В начале текущего года курс держался на отметке в 70 рублей за доллар. Люди об этом помнят и прекрасно понимают как мировые тенденции, так и политику отечественного правительства — рано или поздно курс вернется к прежним отметкам, а то и упадет еще сильнее, по сценарию 2016 года.

Второй квартал 2019 года был богат на негатив: высокие темпы продуктовой инфляции, заявления о новых санкциях, резкое падение нефтяных цен — все это формировало желание защитить свой капитал от обесценивания. В июне курс вырос до годового максимума, до 64 рублей за доллар. Кроме того, добавляет аналитик, сказывается сезонность. Данные по спросу на валюту в августе должны быть еще более впечатляющими, так как на него приходится пик отпусков, вследствие чего наблюдается дефицит долларов и евро.

… то ли все в порядке

Наши граждане всегда усиливают покупки инвалюты сезонно, отправляясь в отпуска, соглашается шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. Причём этим летом рост спроса на наличные доллары и евро был сравнительно небольшим: например, в 2017 году тот же показатель с марта по июнь снижался с 1,8 до 1,1 млрд руб, а расти начал только в июле-августе, но зато на пике достигал уровня 2,8 млрд долл. Но в 2018 году — на фоне гораздо более резких скачков валютного курса, когда в апреле доллар подскочил сразу с 57 до 64 руб. на фоне санкций против компаний Дерипаски и Вексельберга — чистый спрос на наличную валюту за апрель-июнь даже снизился (с уровня 1,1 млрд долл. до годового минимума около 0,5 млрд долл).

Правда, в июле-августе 2018 года сезонный спрос набрал тогда своё, подняв чистый объём покупок до 2,5 млрд руб. То есть, это было намного заметнее, чем пока что в текущем 2019 году. Зато прошлой осенью, на фоне дальнейшего удорожания валюты, граждане пыл не умерили и увеличили чистый спрос на покупки валюты уже до 3,2 млрд долл.

Получается, делает вывод Пётр Пушкарёв, что в аномальном для рубля прошлом году не было обычного осеннего спада спроса, но он всё равно наступил позже — в ноябре и декабре, когда чистый спрос физлиц вновь вернулся к спокойной отметке в 1 млрд долл. Оказалось, что покупать слишком дорогой доллар граждане массово не стали, несмотря на нагнетаемые ближе к декабрю страхи на тему санкций против российского госдолга.

То ли вняли увещеваниям правительства, которое тогда стойко прогнозировало спад курса до 65 руб., объясняя, что 70 руб. за доллар это временно и неоправданно дорого, то ли у населения элементарно закончились тогда к концу года все свободные рубли. Так или иначе, и ажиотаж спал, и курс не пошёл выше, так что правы оказались в итоге и правительство, и граждане, а спрос на дорогие доллары и евро на пиках курса был вдвое меньше, чем спрос под конец совсем благополучного в валютном смысле 2017 года.

В 2019 году, продолжает эксперт, в феврале-марте аналогичные показатели достигали не слишком высокого уровня в пределах 1,1-1,2 млрд долл, а к маю и вовсе снизились до минимума года в 0,7 млрд долл — с чем собственно и связан июньский, якобы «рекордный» подъём показателя: формально действительно большой, на 41%, а фактически всего лишь до низкого, в общем-то, по меркам лета уровня в 1 млрд долл: он даже ниже, чем был с марта по апрель. В сравнении с 2017 и 2018 годами, почти на 20% меньше по абсолютным объёмам граждане сняли в 2019 году и наличной валюты: что может быть связано с общим плавным снижением и сумм, и доли валютных вкладов по сравнению с рублевыми.

Как напоминает Пётр Пушкарёв, июньский рост спроса на валюту в этом году наблюдался на фоне падения курса доллара с 65 до 62,7 руб. за доллар, то есть всё это происходило ещё до начала роста доллара в августе. Из чего, кстати, лишний раз отчётливо видно: биржевой курс доллара вообще никак не определяется динамикой спроса населения на наличную валюту: на бирже свои, иные расклады.

Но вероятнее всего, поскольку валюта в июле была ещё сравнительно дешёвой, а летний пик ее покупок в этом году запоздал, то по итогам июля-августа цифры спроса на наличную валюту вырастут быстрее и выйдут на привычные для лета уровни 2-2,5 млрд долл. А затем, продолжает эксперт, если за первую половину сентября курс доллара понизиться ещё не успеет, или, тем более, если курс сделает по инерции кратковременный скачок выше нынешней границы 67 руб. за доллар — то увидим явление, похожее на прошлогодний дополнительный осенний рост наличного спроса.

Однако рост этот, если и случится, то будет уже недолгим и быстро сойдёт на нет, уверен Пётр Пушкарёв. Поскольку между заседаниями ФРС США 18 сентября и 30 октября доллар почти наверняка ослабнет на мировых рынках минимум на 5-7% из-за нового срезания процентных ставок в США и в ожидании ещё более низких ставок по доллару до конца года. А, значит, и в России «американец» вновь подешевеет хотя бы на 2-3 рубля. Вряд ли прибавится сил к тому времени и у евро, так как с 1 октября ЕЦБ планирует возобновить покупку облигаций - в качестве меры накачки рынков дополнительной денежной массой в евро.