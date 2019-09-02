Стало известно, чем Порошенко займётся в Раде

Пётр Порошенко – бывший президент «самостийной» – будет работать в новом составе Верховной Рады рядовым членом комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте парламента, в состав этого комитета входят всего 9 человек, тогда как в других комитетах число депутатов превышает 30 человек.

Возглавила комитет бывший вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе. Её замами стали Вадим Галийчук и Мария Мезенцева («Слуга народа»), а также депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Олег Волошин. Секретарём комитета стал Валентин Наливайченко из «Батькивщины». Ещё 3 депутаты – представители «Слуги народа», а также Порошенко («Европейская солидарность») – рядовые члены этого комитета.