В США из-за «Дориана» эвакуируют сотни тысяч человек

В трех американских штатах объявлена эвакуация жителей прибрежных районов из-за приближания урагана "Дориан".

Сформировавшийся в Атлантическом океане "Дориан" 1 сентября достиг редкой пятой, высшей категории по шкале Саффира-Симпсона. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия.

Сейчас ураган бушует на островах Багамского архипелага. Скорость ветра достигает 298 км/ч. По данным метеорологов, после Багамских островов «Дориан» обрушится на юго-восточное побережье США.

Эвакуация объявлена в американских штатах Южная Каролина, Джорджия и Флорида планируется эвакуация жителей прибрежных зон. Об этом в воскресенье, 1 сентября, заявили власти штатов. В Южной Каролине приказ об обязательной эвакуации вступит в силу 2 сентября и затронет 830 тысяч человек.

Кроме того, все школы и государственные учреждения вдоль побережья будут закрыты уже с 3 сентября. По прогнозам синоптиков, ураган может достигнуть берегов Южной Каролины не раньше среды. Режим чрезвычайной ситуации также объявлен в штате Северная Каролина.