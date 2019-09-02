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Зеленский поручил отменить на Украине мораторий на продажу земли

Москва, 02.09.2019
  • Зеленский поручил отменить на Украине мораторий на продажу земли

Zuma\TASS

Глава украинского государства Владимир Зеленский поручил отменить в стране мораторий на продажу земли – он предложил до 1 октября 2019 года внести в украинский парламент законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, президент Украины поручил разъяснить обществу, что земельная реформа направлена на развитие фермерских хозяйств в стране, а также на защиту интересов мелкого собственника, у которого никто не сможет забирать землю. Помимо этого, Зеленский поручил внести информацию о земельных участках в Государственный земельный кадастр Украины. При этом украинский лидер поставил задачу до 1 октября 2019 года запустить на Украине процесс масштабной приватизации, передаёт РИА Новости.

Напомним, в 2018 году Верховная Рада продлила до 2020 года мораторий на продажу земли. Новый президент Украины ещё в ходе предвыборной кампании заявлял, что продажу земли надо сделать свободной. Уже будучи избранным на пост главы государства в ходе своего визита в Турцию Зеленский рассказал журналистам, что планирует провести на Украине земельную реформу, назвав землю «самостийной», «одной из лучших в мире по качеству». 

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