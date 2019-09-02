Зеленский провел совещание с руководством парламента, правительства и силовиками

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительными органами. В ходе совещания Зеленский сделал массу распоряжений по работе правительства, правоохранительных органов, парламента и даже Национального банка Украины (согласно украинскому законодательству он не подчиняются президенту). Зеленский распорядился ускорить экономику, активизировать антикоррупционную деятельность, принять ряд законопроектов и снизить ставки по кредитам.

Выступивший на заседании премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о планах по росту экономики Украины на 40% за ближайшие пять лет, создании миллиона рабочих мест и запрете органам власти на бумажный документооборот в связи с объявленной Зеленским диджитализацией.