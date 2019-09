Росатом стремится построить в Саудовской Аравии ядерный реактор

Мы — сильнейшие

Как заявил руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, Россия вошла в пятерку стран, претендующих на строительство АЭС в Саудовской Аравии. «Это хорошая новость», — подчеркнул Алексей Лихачев.

Обсуждение проектов ведется с октября 2017 года. Росатом, пишет агентство «Прайм», участвует в конкурентном диалоге по сооружению первой АЭС большой мощности в этой стране. Там видят так же большой потенциал сотрудничества с Саудовской Аравией в области энергетических реакторных установок средней и малой мощности.

Помимо России и США в тендерном процессе, вероятно, участвуют еще компании из Южной Кореи, Китая и Франции, комментирует руководитель направления «Электроэнергетика» Центра энергетики московской школы управления «Сколково» Алексей Хохлов . «Я полагаю, что у Росатома есть реальные шансы на победу в данном тендере», – говорит он. По его данным, портфель зарубежных заказов Росатома на 10-летний период оценивается на уровне 130-140 млрд долларов, причем значительная его часть – это заказы на сооружение АЭС.

По информации госкорпорации, в ее международном портфеле, по состоянию на апрель этого года, находилось 36 энергоблоков в 12 странах. Росатом реализует проекты по сооружению АЭС в таких странах, как Турция, Венгрия, Финляндия, Китай, Индия, Бангладеш, Иран, Египет, Белоруссия. По количеству проектов и объемам сооружения с нашей страной может сравниться только Китай, но он в основном строит на территории своей страны, а не за рубежом.

Американская компания прошла через процесс реструктуризации (в марте 2017 года Westinghouse запустила процедуру банкротства и затем была продана канадской группе Brookfield, сооружение блоков AP100 в Китае шло со значительной задержкой). Бизнес французской компании Areva также подвергся реструктуризации, прежде всего по причине проблем с сооружением АЭС Олкилуото в Финляндии (отставание от плановых сроков ввода блока составило 10 лет, стоимость проекта увеличилась почти в два раза с 3,2 до 5,5 млрд. евро, а Areva согласилась выплатить более 500 млн долларов финскому заказчику TVO в качестве штрафа).

Позитивным фактором Алексей Хохлов называет наличие между Россией и Саудовской Аравии межправительственного соглашения о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, которое стороны подписали 18 июня 2015 года в Санкт-Петербурге. На основании этого соглашения создан и работает российско-саудовский координационный комитет по ядерной энергетике – что также создает полезную площадку для взаимодействия двух стран в этой области (причем не только в части сооружения АЭС большой мощности, но и по другим проектам – реакторы малой и средней мощности, ЦЯНТ и др.).

С другой стороны, продолжает эксперт, окончательное решение по выбору поставщика АЭС большой мощности (если оно все-таки состоится) будет определяться не только технико-экономическими и финансовыми условиями различных предложений, но и политическими факторами.

Необычное место

Александр Хохлов пояснил также, что сейчас на Аравийском полуострове сооружается первая и пока единственная атомная электростанция, это АЭС Барака в Объединенных Арабских Эмиратах. Станция, состоящая из 4 блоков корейского дизайна APR1400 (изначальным прообразом для этой технологии являются американские реакторы) общей мощностью 5,6 ГВт, сооружается консорциумом корейских компаний (контракт на сооружение был заключен в 2009 году). Ввод станции в эксплуатацию планируется в 2019-2020 годах. Для Южной Кореи это был первый международный контракт. В феврале 2019 года лидеры ОАЭ и Южной Кореи заявили о расширении двухстороннего сотрудничества, включая бизнес-возможности в третьих странах.

В настоящее время энергобаланс Саудовской Аравии практически полностью состоит из углеводородов: в производстве электроэнергии в 2017 году доля нефти составляла 41%, доля газа – 59%, и запускались первые проекты в области солнечной электроэнергетики (причем на некоторых тендерах в этой стране были достигнуты рекордно низкие уровни цен за кВт-ч солнечной энергии). Ключевая причина, по которой Саудовская Аравия намерена диверсифицировать свой энергобаланс производства электричества – это высвобождение дополнительных объемов нефти для экспорта, отмечает эксперт.

Саудовская Аравия заявляла о намерениях развивать большую атомную энергетику на протяжении нескольких лет. Первоначально предполагалось принять решение по выбору поставщика еще в 2018 году. The King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy (KACARE) – организация, созданная для развития в стране атомной энергетики, в прошлом заявляла о намерении построить около 16 реакторов общей мощностью более 17 ГВт. В настоящее время речь идет о сооружении первых двух реакторов, а общий размер программы может быть сокращен.

По данным Международного энергетического агентства, приводит данные Алексей Хохлов, Королевство входит в топ-20 стран по объемам потребленной электроэнергии за период 2000-2017 года, причем оно показало значительный прирост спроса за этот период, а уровень потребления на душу населения в 2017 году – в пятерке самых высоких.

Саудовская Аравия также заявляла о планах диверсификации электроэнергетики путем развития ВИЭ – прежде всего, солнечной энергии. Так, в 2019 году планируется провести несколько тендеров на сооружение новых СЭС общей мощностью более 2 ГВт, к 2023 году установленная мощность солнечных электростанций может достигнуть 20 ГВт, а к 2030 году планируется построить 40 ГВт.

Им нужен атом

Строительство АЭС в нефтеизбыточной Саудовской Аравии – часть последовательной долгосрочной политики страны на диверсификацию экономики, снижение зависимости от нефтяного сектора и использование передовых технологий, говорит руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Нефть и газ пока традиционно играют основную роль как источники для выработки электроэнергии, что характерно для всего ближневосточного региона. Однако углеводороды крайне неудобны для такой роли.

Причин этого – немало, объясняет аналитик. Перегонка нефти для переработки в топливо для электростанций менее выгодна, чем глубокая переработка в более дорогостоящие продукты, такие как пластмассы. Неблагоприятны и экологические последствия использования нефти для выработки электричества. Кроме того, политическая нестабильность в регионе, колебания мировых цен углеводородов, зависимость от природных условий делает этот вид топлива ограниченно пригодным для электроэнергетики.

С другой стороны, продолжает Марк Гойхман, ядерное топливо практически не имеет таких недостатков. Цена на него стабильна на мировом рынке и может меняться лишь на 4-5% даже в долгосрочной перспективе, в отличие от скачков котировок углеводородов на 60-79%. Жизненный цикл АЭС составляет не менее 60 лет, что обеспечивает предсказуемость и устойчивость электроснабжения на десятилетия вперёд.

Поэтому при соблюдении современных требований технологической безопасности АЭС становятся перспективными проектами для саудитов. Соответственно тендер на строительство таких энергоблоков – весьма привлекателен для потенциальных участников. Помимо российской госкорпорации «Росатом» в нём будут участвовать предприятия из США, Китая, Южной Кореи, Франции, подтверждает он.

У Росатома достаточно высокие шансы в этом ряду, соглашается Марк Гойхман. Именно он занимает первое место в мире по строительству новейших АЭС, отвечающих самым жёстким требованиям. Уже имеющийся портфель зарубежных заказов Росатома в данной сфере составляет более 133 млрд дол на 10 лет.