Треть бюджета Украины 2020 года уйдет на погашение долгов

Министр финансов Оксана Маркарова, представляя проект бюджета 2020 года в Верховной Раде, заявила, что треть государственного бюджета будет потрачена на погашение или обслуживание прежних долгов. «Потому что после 2015 года, после реструктуризации у нас было несколько лет, когда нам не надо было возвращать. К сожалению, с 2019 года эта ситуация вернулась» - заявила Маркарова.

Государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 82 млрд Долларов США, что составляет около 60% ВВП страны.