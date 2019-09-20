Чехол для смартфона: на чем остановить выбор

Чехлы https://ephonestore.ru/categories/chehly-dlya-smartfonov бывают «заточенными» под определенную модель смартфона и универсальными. Предпочтение следует отдавать первым, поскольку они лучше соответствует гаджетам по форме и габаритам. Однако если не удается найти чехол, разработанный специально для имеющейся модели смартфона, то можно обойтись универсальным аксессуаром.

У каждого типа чехла есть свои достоинства и недостатки. К примеру, чехол типа «кармашек» хорошо подходит для перевозки смартфона, однако пользоваться девайсом в то время, когда он находится в таком чехле, не получится. Для разговора его необходимо вынуть. Чехол-книжка имеет солидный вид и надежно защищает смартфон от разнообразных неприятностей. Флип-кейс также характеризуется прекрасными защитными качествами, однако он открывается не как книжка, а путем откидывания передней крышки сверху вниз. Клип-кейс защищает лишь заднюю панель и боковые стороны смартфона.

Чехлы изготавливают из разных материалов. Наиболее дешевыми и практичными являются полиуретан, пластмасса, поликарбонат, силикон. Они защищают девайс от пыли, воды, механических повреждений. Такие чехлы обладают высокой износоустойчивостью и рассчитаны на каждодневное использование. Натуральная кожа, кожзаменитель и экокожа подходят для покупателей, нуждающихся в респектабельных, солидных аксессуарах. Помимо высоких защитных качеств, они имеют стильный вид. Наибольшую безопасность смартфонам обеспечивают металлические чехлы. А для любителей оригинальности производители предлагают деревянные чехлы, украшенные резьбой и инкрустацией.

Большого внимания также заслуживают цвет и дизайн чехлов. Они должны соответствовать как цвету и дизайну смартфонов, так и имиджу своих владельцев. Выбор цветов очень богат: он включает всю существующую палитру оттенков. Поэтому найти чехол самого подходящего цвета совсем несложно.

Большинство чехлов являются однотонными, однако можно найти и изделия, украшенные узорами и забавными надписями, окрашенные в цвета национальных флагов и т. п. Здесь нужно руководствоваться собственными вкусами.

Некоторые чехлы обеспечиваются дополнительными функциями. К примеру, производители предлагают чехлы с кармашками для пластиковых карт или со встроенными аккумуляторами, продлевающими время работы смартфона без подзарядки.