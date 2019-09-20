Вход/Регистрация Подписка

Чехол для смартфона: на чем остановить выбор

Москва, 20.09.2019
Производители чехлов для смартфонов предлагают покупателям огромный ассортимент этих изделий, а потому выбрать среди них наиболее подходящий вариант нелегко. Чтобы решить эту задачу, нужно иметь представление о различиях между чехлами и их особенностями.
#PressRelease

Чехлы https://ephonestore.ru/categories/chehly-dlya-smartfonov бывают «заточенными» под определенную модель смартфона и универсальными. Предпочтение следует отдавать первым, поскольку они лучше соответствует гаджетам по форме и габаритам. Однако если не удается найти чехол, разработанный специально для имеющейся модели смартфона, то можно обойтись универсальным аксессуаром.

У каждого типа чехла есть свои достоинства и недостатки. К примеру, чехол типа «кармашек» хорошо подходит для перевозки смартфона, однако пользоваться девайсом в то время, когда он находится в таком чехле, не получится. Для разговора его необходимо вынуть. Чехол-книжка имеет солидный вид и надежно защищает смартфон от разнообразных неприятностей. Флип-кейс также характеризуется прекрасными защитными качествами, однако он открывается не как книжка, а путем откидывания передней крышки сверху вниз. Клип-кейс защищает лишь заднюю панель и боковые стороны смартфона.

Чехлы изготавливают из разных материалов. Наиболее дешевыми и практичными являются полиуретан, пластмасса, поликарбонат, силикон. Они защищают девайс от пыли, воды, механических повреждений. Такие чехлы обладают высокой износоустойчивостью и рассчитаны на каждодневное использование. Натуральная кожа, кожзаменитель и экокожа подходят для покупателей, нуждающихся в респектабельных, солидных аксессуарах. Помимо высоких защитных качеств, они имеют стильный вид. Наибольшую безопасность смартфонам обеспечивают металлические чехлы. А для любителей оригинальности производители предлагают деревянные чехлы, украшенные резьбой и инкрустацией.

Большого внимания также заслуживают цвет и дизайн чехлов. Они должны соответствовать как цвету и дизайну смартфонов, так и имиджу своих владельцев. Выбор цветов очень богат: он включает всю существующую палитру оттенков. Поэтому найти чехол самого подходящего цвета совсем несложно.

Большинство чехлов являются однотонными, однако можно найти и изделия, украшенные узорами и забавными надписями, окрашенные в цвета национальных флагов и т. п. Здесь нужно руководствоваться собственными вкусами.

Некоторые чехлы обеспечиваются дополнительными функциями. К примеру, производители предлагают чехлы с кармашками для пластиковых карт или со встроенными аккумуляторами, продлевающими время работы смартфона без подзарядки.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений

    ОМС, Газпром нефть, Почта России, Сбербанк Лизинг и еще 50+ компаний на сцене ACCELERATE*

    16-17 октября в московском Экспоцентре состоится масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества. Лидеры крупнейших организаций России в рамках 15 тематических секций поделятся опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху с 5000 аудиторией.
    Участие бесплатное, присоединяйтесь!
    *ускорение

    Идеальный ингредиент

    Сегодня практически все население Земли регулярно потребляет продукты, содержащие пальмовое масло. Попытки некоторых производителей и ритейлеров «слезть с пальмы» показывают: заменить пальмовое масло фактически нечем. Более того, медики, экологи, представители пищевой отрасли настоятельно просят этого не делать и развенчивают мифы вокруг этого продукта

    Финал спартакиады промышленников «Моспром»

    21 сентября в «Лужниках» пройдет финал спартакиады промышленников «Моспром» — уникальное событие, где в разных видах спорта за звание самого спортивного завода сразятся те, кого мы привыкли видеть у станков или конвейеров: инженеры, проектировщики, авиа- и приборостроители, энергетики, нефтяники и научные работники. Спартакиада «Моспром» проходит в столице впервые.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Новый скандал в США: что пообещал Трамп Зеленскому
      Дональда Трампа подозревают в том, что он пообещал что-то украинскому президенту в обмен на расследование деятельности Джо Байдена на Украине
    2. Отбирают налог
      Отмена налога на вмененный доход приведет к сокращению числа рабочих мест, повышению налоговой нагрузки на компании и возможному росту цен на 10–30 процентов
    3. Европа насытилась газом
      Объемы поставок российского газа в страны дальнего зарубежья упали к середине сентября 2019 года на 4% в годовом сопоставлении
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама