Украина не подписала «формулу Штайнмайера» из-за «технического недоразумения»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе из-за технического недоразумения письменно не согласовала условия проведения выборов в ДНР и ЛНР.

«В среду в Минске трехсторонняя контактная группа действительно выполнила указание «нормандской четверки» о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой трехсторонней контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже. Во что он превратится - или он останется без изменений, или что-то будет добавлено - это должна решить Трехсторонняя контактная группа» - заявил Пристайко.